Article publié le 15/05/2019 à 04:46 | Lu 408 fois Domitys repart sur les routes du Tour de France Pour la 2ème année consécutive, Domitys, entreprise spécialisée dans les résidences-services pour seniors, sera de retour cet été sur les routes du Tour de France, du 6 au 28 juillet. De Bruxelles (oui, en Belgique…) aux Champs-Elysées et à travers de nombreux villages français, la caravane de l’enseigne sera présente tout au long des 3.460 kilomètres du tracé 2019. Un formidable coup de com’.

Fortement attachée aux valeurs du cyclisme, l’enseigne revient donc cette année, sur les routes du Tour au cœur de la caravane publicitaire avec ses quatre véhicules hauts en couleur à l’effigie de ses résidents.



Henri, Domi, Simone et son fidèle compagnon Toutou, les personnages désormais star du cortège, sillonneront ainsi une nouvelle fois les routes de France pour aller à la rencontre du public, mais aussi des résidents, partenaires et collaborateurs du groupe.



Animée en grande partie par des salariés de l’enseigne, la caravane distribuera plus de 400.000 goodies (porte-clés) pour rappeler à chacun que « bien vieillir », c’est continuer d’être libre dans sa vie, en restant acteur de ses projets.



Pour la 2ème année consécutive à l’occasion du passage de la Grande Boucle, des résidences du groupe situées à proximité des villes-étapes -voir encadré ci-dessous- accueilleront une exposition temporaire inédite baptisée « La Magie du cyclisme », dédiée à la petite reine.



Mise en scène par l’ancien coureur cycliste et directeur de course français, Jean-François Pescheux, cette exposition, gratuite et ouverte à tous, reviendra sur un siècle de moments forts sur les routes du Tour à travers de très nombreuses pièces de collection uniques (maillots, vélos, photos, affiches…).



Petits et grands pourront voir ou revoir des objets iconiques du plus grand événement cycliste mondial : du maillot d’Eddy Merckx de sa grande époque chez MOLTENI, au maillot Jaune de Philippe Gilbert sur le Tour 2011, en passant par le vélo de contre-la-montre de Sandy Casar (FDJ.com) ou encore aux livres de route des années 50-60…



« De fil en aiguille, Domitys tricote pour les enfants », c’est le nom de l’opération mise en place à l’occasion du Tour de France en partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque pour récolter des fonds et aider des enfants atteints de malformations cardiaques. L’idée est de mobiliser 30 résidences et leurs résidents afin qu’ils tricotent 120 t-shirts pour Petit Cœur, l’ourson emblème de Mécénat Chirurgie Cardiaque.



Fini les lotos et les tournois de belote, les seniors d’aujourd’hui veulent être dans l’air du temps. Pour répondre à cette volonté, les résidences du groupe ont décidé d’offrir à leurs résidents une nouvelle expérience à travers la découverte d’un jeu immersif en vogue : un Escape Game intitulé Escapetys.



Cet Escape Game intergénérationnel et itinérant a été créé spécialement pour les seniors. Afin de coller au mieux à l’actualité, ce jeu de rôle grandeur nature déployé dans les 100 résidences Domitys entre juin et juillet 2019, sera sur le thème du Tour de France. Parviendrez-vous à sauver l’étape du jour ? Une énigme ou plutôt un défi à relever pour un moment convivial assuré que ce soit en famille, entre résidents et/ou membres du personnel.



Fondée en 1998, Domitys affiche près de 100 résidences ouvertes (12 000 logements) sur tout le territoire français mais également à l’international (Belgique, Italie, Île Maurice). Du grand studio au 3 pièces, ces résidences offrent un cadre de vie agréable avec plus de 800m² d'espaces Club (restaurant, piscine, salle de gym,…) ainsi qu'un éventail de services sur-mesure pour accompagner les seniors autonomes et répondre au mieux à leurs attentes.

- Résidence l’Ecrin Vert à Bruxelles – Auderghem (Belgique) du 8 avril au 7 juillet

- Résidence Les Cigales du Luberon à Cavaillon (84) du 14 au 21 juin

- Résidence La Rose du Beffroi à Maizières les Metz (57) du 8 au 17 juillet

- Résidence Le Parc saint-Germain à Montrond les Bains (42) du 4 au 18 juillet

- Résidence Les Pagelles à Toulouse (31) du 03 au 23 juillet

- Résidence Les Tours d’Or à Perpignan (66) du 03 au 23 juillet











