Domitys : favoriser l'ouverture sociale et intergénérationnelle au sein de ses structures





Le groupe français Domitys, spécialisé dans les résidences services seniors, souhaite favoriser la mixité sociale dans ses structures en mettant à disposition des appartements à des familles en difficulté financière ou à des étudiants tout au long d’une année scolaire.

Alors que 40% des Français ne peuvent pas partir en vacances par manque de ressources financières suffisantes, des organismes œuvrent pour permettre à ces familles de s’évader le temps d’un séjour.



A ce titre, c’est le cas de l’association Vacances & Familles qui, depuis plus de 50 ans, a favorisé le départ en vacances de plus de 5.000 personnes dont les deux tiers étaient des enfants.



En 2022, le groupe Domitys a décidé de s'associer à cette structure afin de proposer des solutions de vacances solidaires. Dans ce contexte, tout au long de l’année, l’enseigne met gratuitement à disposition des appartements dans ses résidences implantées en zones touristiques, en particulier le long des côtes à destination de familles en difficulté financière.



Ce dispositif proposant, le temps d’un séjour, un hébergement, des animations sur place ainsi qu'un accompagnement personnalisé, entend ainsi contribuer à l’évasion et à la découverte de nouvelles destinations pour ceux qui en sont d’ordinaire privés.



Le développement du lien intergénérationnel au sein de ce groupe ne s’arrête pas à ce dispositif déployé. Dans le même esprit d'épanouissement et d’échange, l’opération Générations Part’âges a aussi été renouvelé pour la 5ème année consécutive.



Pour rappel, il s’agit de venir en aide aux étudiants confrontés à des problématiques financières et géographiques et qui peinent à se loger lors de leur cursus mais aussi à développer une dimension intergénérationnelle. De quoi permettre aux plus jeunes de suivre leurs études avec plus de sérénité, et aux seniors de renforcer le lien social.



En formation dans le domaine médical, social ou encore du tourisme, les étudiants ont été nombreux à postuler lors de l’édition 2021-2022 (plus de 200 candidatures ont été recueillies dans les 35 résidences prenant part au dispositif).



Le principe de l’initiative est simple : en échange de temps passé aux côtés des résidents, les étudiants sont logés gratuitement durant leur année scolaire. Cet échange gagnant-gagnant permet aux premiers de trouver une oreille attentive, quand les seconds côtoient une génération riche en expérience.

Article publié le 04/11/2022 à 01:00 | Lu 2 fois