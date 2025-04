Divorce : la prestation compensatoire peut-elle compenser une perte de droits à la retraite ? En cas de divorce, la prestation compensatoire vise à rétablir l'équilibre financier entre les ex-époux. Mais peut-elle également compenser une perte de droits à la retraite, notamment si l'un des conjoints a sacrifié sa carrière pour la famille ? La jurisprudence récente apporte des éclaircissements importants.​ PAR SENIORACTU.COM | Publié le 14/04/2025

La prestation compensatoire : un outil d'équité post-divorce



Les critères pris en compte incluent notamment :

La durée du mariage

L'âge et l'état de santé des époux

Leur qualification et situation professionnelles

Les conséquences des choix professionnels faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de l'autre conjoint

Le patrimoine estimé ou prévisible des époux

Leurs droits existants et prévisibles en matière de pensions de retraite

Ainsi, la prestation compensatoire peut tenir compte de la diminution des droits à retraite causée par les sacrifices professionnels consentis pendant la vie commune.

Jurisprudence récente : prise en compte des droits à la retraite La Cour de cassation a rappelé que les juges doivent prendre en considération la situation future des ex-conjoints en matière de retraite. Le juge doit estimer autant que possible la diminution des droits consécutive à des choix professionnels faits pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière du conjoint.



Dans une autre affaire, la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui n'avait pas pris en compte les droits prévisibles des parties en matière de retraite, rappelant que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible.

Implications pour les seniors et les proches de la retraite Pour les personnes proches de la retraite, ces décisions soulignent l'importance de faire valoir les sacrifices professionnels consentis pendant le mariage lors de la fixation de la prestation compensatoire. Cela peut inclure des périodes de travail à temps partiel, des interruptions de carrière ou des renoncements à des opportunités professionnelles pour s'occuper des enfants ou soutenir la carrière de l'autre conjoint.



Il est essentiel de documenter ces sacrifices et de les présenter clairement lors de la procédure de divorce pour que le juge puisse en tenir compte dans le calcul de la prestation compensatoire.



Comme vous le voyez, la prestation compensatoire peut jouer un rôle crucial dans la compensation des pertes de droits à la retraite résultant des choix de vie faits pendant le mariage. Les décisions récentes de la Cour de cassation renforcent cette approche, offrant une meilleure protection aux conjoints ayant sacrifié leur carrière au profit de la famille. Il est donc primordial de bien préparer son dossier lors d'un divorce, en mettant en avant les éléments pertinents relatifs à la carrière et aux droits à la retraite.









