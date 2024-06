Disparition de la comédienne Anouk Aimée à l'âge de 92 ans La France vient de perdre l'une de ses étoiles du septième art : Anouk Aimée, figure emblématique du cinéma français, s'est éteinte ce mardi 18 juin, à l'âge de 92 ans. Son décès a été annoncé par son agent, Sébastien Perrolat de l'agence TimeArt, et confirmé par sa fille Manuela Papatakis sur Instagram.



Anouk Aimée, dont le talent a traversé les époques et les frontières, a brillé dans des œuvres incontournables telles quede Claude Lelouch;de Jacques Demy; etsous la direction de Federico Fellini. Son élégance naturelle et son jeu d'actrice nuancé lui ont valu une renommée internationale.Celle qui fut muse et icône pour nombre de réalisateurs est décrite par ses pairs comme une. La nouvelle de son décès a suscité un flot d'hommages sur les réseaux sociaux ; des personnalités du monde entier saluent sa mémoire et son apport indélébile à la culture.Sa famille, touchée par cette perte, a exprimé son "immense tristesse". Sa fille Manuela Papatakis écrit: "J'étais tout auprès d'elle lorsqu’elle s'est éteinte ce matin, chez elle, à Paris." Un message qui souligne la tendresse et la proximité entre la comédienne et ses proches jusqu'à ses derniers moments.Anouk Aimée laisse derrière elleet des souvenirs impérissables pour tous les amoureux du cinéma.Les détails entourant ses obsèques seront communiqués ultérieurement.

Publié le 18/06/2024



