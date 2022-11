Diabète : de l'importance de sensibiliser le grand public aux causes de la maladie Service-Public.fr fait un point de situation sur le diabète en France et vous informe, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète qui s'est tenue le 14 novembre. Avec pour thème en 2022 « L'accès aux soins pour traiter le diabète », cet événement est l'occasion de sensibiliser les Français à cette maladie, alors que plus de 3,6 millions de personnes sont traitées en France.







700 000 personnes en France seraient porteuses de diabète sans le savoir. La journée mondiale du diabète est organisée chaque année depuis 1991 à l’initiative de la Fédération internationale du diabète (FID) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Le diabète est une maladie chronique, qui se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Sa prise en charge représente aujourd'hui un véritable enjeu de santé publique.



Cette campagne de sensibilisation mondiale s’adresse à une audience internationale à travers plus de 160 pays. Objectif : mieux faire connaître les diabète de type 1 et de type 2 afin d'améliorer leur prise en charge.



Le type de diabète 2 est le plus fréquent. Il comprend des critères de risque qui ne sont pas modifiables (tel que l’âge ou le patrimoine génétique), mais également d’autres critères liés à des habitudes de vie sur lesquelles il est possible d'agir : alimentation non équilibrée, manque d'activité physique, surpoids, tabagisme, notamment.



La prévention a pour but d'influer sur ces comportements afin de ne pas développer la maladie ou pour retarder son apparition.



L'Assurance maladie vous informe sur les facteurs de risque du diabète de type 2.



À savoir : le service sophia mis en place par l'Assurance maladie accompagne près de 900 000 assurés souffrant de diabète. Un nouvel espace adhérent sera lancé prochainement, qui permettra d’interroger les infirmiers-conseillers en santé via une messagerie et de retrouver les éléments abordés lors des appels.



Article publié le 23/11/2022 à 01:00 | Lu 60 fois