Article publié le 08/03/2019 à 01:00 | Lu 204 fois Deux recette anti-âge avec la SGGIF Dans le cadre de sa campagne d’information publique sur le thème du bien vieillir, la Société de Gériatrie et Gérontologie en Ile-de-France (SGGIF) propose et à titre d’exemple, deux recettes filmées à découvrir sur sa chaine Youtube et sa page Facebook.

Chacune de ces deux recettes préparées et cuisinées par le chef Jean-Marc Notelet (restaurant Caïus, Paris 17°).



Elles sont commentés par un spécialiste de la nutrition : le Pr Jean-Marie Bourre, membre de l’Académie de médecine, spécialisé dans la biochimie du cerveau et de ses rapports à la nutrition et auteur d’un livre La chrono-alimentation du cerveau. Bien nourrir son cerveau à tous les âges de la vie ; et par le Dr Catherine Bertrand, urgentiste membre de la SGGIF et coordonnatrice de l’ouvrage collectif : Cuisine, santé et plaisir.



Cette première recette de Chou-fleur rôti et moules de cordes sur sa mousseline de main de Bouddha et feuilles de câprier est un excellent exemple de plat léger et savoureux contenant un grand nombre des nutriments indispensables à notre santé.



Le Chou-fleur est un aliment riche en fibres et en vitamines du groupe B, en particulier l’acide folique ou vitamine B9.



La main de Bouddha, comme tous les agrumes, est riche en vitamines et notamment en vitamine C.



Les moules fraiches apportent des protéines et sont riches en Oméga 3, un lipide indispensable à la construction et la préservation de notre cerveau.



Les câpres, riches en iode et en sélénium, des antioxydants essentiels pour préserver la structuration de notre organise.



L’huile d’olive enfin, contient une quantité très élevée d'acides gras mono-insaturés et elle est une source de vitamine E, un puissant antioxydant qui protège la membrane de nos cellules et en particulier celles de notre système immunitaire.



Cette seconde recette de Crumble de Carotte & Ananas sur Boudin noir qui contient également de la poudre de noix de coco, des amandes et du beurre, est un autre exemple de plat complet et original qui apporte une grande quantité de nutriments essentiels à notre santé.



La carotte contient un puissant antioxydant, le bêta-carotène qui ralentit le vieillissement, améliore l'état de la peau et protège les poumons et le cœur contre les maladies cardiovasculaires et certains cancers. L'ananas est riche en vitamine C.



Le Boudin noir apporte quant à lui des protéines et des lipides. Il est également riche en potassium, calcium, zinc, magnésium, et surtout en fer : 22 milligrammes pour 100 grammes, un record. Le fer est essentiel à notre métabolisme et à la bonne oxygénation de tous nos organes.



Riche en énergie, la noix de coco présente également un taux élevé de minéraux (magnésium et fer), de vitamines et d’oligo-éléments.



L'amande affiche un profil vitaminique caractéristique des fruits oléagineux : elle est riche en vitamine E et en vitamines du groupe B, notamment B2 et B3 ; minéraux et oligo-éléments : phosphore, magnésium, calcium, cuivre, fer et zinc sont retrouvés en forte concentration.



A consommer avec modération, le beurre est une source de vitamine A, qui soutient le système immunitaire en stimulant les globules blancs et en augmentant l'activité des anticorps.



Lancée en 2018 à l’occasion des journées scientifiques de la SGGIF à la Pitié-Salpêtrière, cette campagne d’information publique, s’articule en cinq vagues successives et cinq thématiques, alliant le corps à l’esprit : nutrition, santé, entretien physique, socialisation et stimulation intellectuelle.

Les 5 règles d’or du bien-vieillir :

Mieux manger et mieux nourrir son cerveau / s’alimenter de manière équilibrée, tout en privilégiant tous les aliments nourrissant le cerveau.

Conserver une activité physique / bouger / gérer son stress.

Mieux socialiser et se connecter / aux autres et au monde / s’appareiller pour garder des sens opérants/ socialiser.

Mieux stimuler son cerveau, tout au long de sa vie / capacités intellectuelles et cognitives.

Mieux se connaître / faire des bilans de santé réguliers.









