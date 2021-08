Article publié le 26/08/2021 à 10:02 | Lu 107 fois Des résidents d'EHPAD offrent leurs oeuvres à des enfants hospitalisés à Gustave Roussy





Suite à leur participation au concours de peinture lancé par Retraite Plus auprès de tous les EHPAD de France, plusieurs résidents ont offert leurs œuvres au service de cancérologie des enfants et adolescents de Gustave Roussy, leader européen de la cancérologie.

On parle souvent des bienfaits de l’art (art-thérapie) et des rencontres intergénérationnelles au sein de tous les milieux mais plus particulièrement pour le bien-être des résidents d’établissements médicalisés pour personnes âgées comme les EHPAD.



Dans cet esprit, le site Internet Retraite Plus, spécialisé dans le référencement des maisons de retraite, a lancé deux éditions de ce concours de peinture, en période de Covid-19, avec, selon l’organisateur, 1.600 et 2.000 participants et des témoignages très émouvants sur l'impact de ces travaux de peinture sur le moral des artistes de cette génération.



L’attention aux personnes vulnérables est une mission quotidienne des équipes du site web qui a souhaité aller plus loin dans la démarche. Dans ce contexte, cette plateforme de référencement a souhaité établir un lien avec une autre population particulièrement vulnérable : celle des enfants hospitalisés.



Ce lien a pris la forme de don d’œuvres réalisées par des personnes âgées, récompensées dans le cadre du concours de 2020, pour les accrocher dans le service de pédiatrie de Gustave Roussy. Cette opération est une première car, c’est dans ce cas les plus âgés qui tendent la main aux plus jeunes, faisant acte de générosité et de bienveillance.



Pour cette première, qui s'est traduite par une cérémonie à l'hôpital de Villejuif, trois personnes méritent les félicitations et les remerciements pour leur générosité:

- Lucien Pug de la résidence Le Nouveau Manoir ; cet artiste déjà confirmé, a remporté le concours 2020 de Retraite Plus , avec une œuvre magnifique qu'il offre aux enfants.

- Jeanine Pierrat, de la résidence La Girandière Porte des Alpes, dont l'œuvre a été sélectionnée au concours et qui, à l'âge de 87 ans, n'avait jamais peint.

- Jacqueline Blanc, de la résidence Jehan Rippert, qui a également offert sa très belle œuvre aux enfants.









