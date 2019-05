Des postes transformées en résidences pour les seniors ?

Depuis quelques années déjà, La Poste s’est penchée sur la problématique « personne âgée ». Le groupe fut d’ailleurs très précurseur en la matière puisque cela fait plus de quinze ans qu’il s’intéresse à la question et une décennie qu’il s’implique directement dans la silver économie (marché des seniors) en proposant différents services destinés aux ainés.



Aujourd’hui, selon le quotidien Les Echos, La Poste va encore plus loin. En effet, le groupe souhaite transformer 14 postes de centre-villes (Perpignan, Metz, Roubaix, Brest, le Mans ou encore Annecy) en appartements pour les seniors ; des résidences non médicalisées proposant des services.



Bref, des résidences-services pour seniors. Un concept d’habitat pour personnes âgées valides qui a le vent en poupe. Ce nouveau grand projet sera piloté par La Poste Immo, la filiale foncière du groupe.



Face à la réduction d’envois physiques de courriers, cette grande entreprise d’état se repositionne donc, petit à petit, sur le marché des seniors. Un marché captif qu’elle travaille avec le développement et la mise en place de nombreux services (souvent innovants) de proximité à destinations des personnes âgées.