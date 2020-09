Article publié le 21/09/2020 à 13:16 | Lu 74 fois Dentego : le réseau de centres de santé dentaire de nouvelle génération ouvre un cabinet à Metz





Le réseau de centres de santé dentaire Dentego qui compte plus de 170 cabinets dentaires répartis sur près d’une quarantaine de sites en France vient d’ouvrir un cabinet à Metz en Moselle. L’occasion de rappeler que l’avancée en âge ne doit pas nous faire oublier l’importance de notre santé bucco-dentaire.

Un réseau fort d’une belle implantation en France



Alors que ce réseau compte actuellement 170 cabinets dentaires répartis sur près d’une quarantaine de sites en France (il y en a plusieurs sur Paris par exemple), une nouvelle adresse de dentiste vient d’ouvrir à Metz en Moselle.



L'intérêt de ce nouveau cabinet de dentiste de Metz est qu'il propose une très large palette de soins avec une prise en charge rapide (vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou sur leur site Internet ou via l'application Doctolib).

​Des soins de qualité à prix modérés Rappelons que Dentego s’engage depuis bientôt 7 ans auprès des patients pour offrir des soins dentaires pratiqués à des tarifs modérés ; ce réseau, dans le cadre de la nouvelle loi du reste-à-charge zéro (RAC O), favorise ainsi, un peu plus, l’accessibilité aux soins en réduisant le reste à charge.



Les équipes sont constituées de praticiens et d’assistants tous spécialisés : de la pose d’implant dentaire en passant par l’implantologie dentaire et la chirurgie dentaire, sans oublier le blanchiment et les urgences, les dents cassées, ces dentistes sont à même de régler tous vos problèmes bucco-dentaires.

​La pose d’un implant dentaire Ce dentiste de Metz propose naturellement, la pose d’implants dentaires. Rappelons qu’il s’agit là d’un acte médical simple réalisé sous anesthésie locale et qui vise à remplacer une ou plusieurs dents manquantes.



En effet, avec le temps, nos dents peuvent se dégrader ou casser. Il convient alors de se rendre chez son dentiste afin de retrouver une mâchoire fonctionnelle et esthétiquement agréable.



Le spécialiste Dentego maîtrise bien évidemment, les différentes techniques permettant de remplacer une ou plusieurs dents. Et notamment l’implant dentaire. Il s’agit dans un premier temps de préparer l’emplacement avec une racine artificielle qui permettra à la couronne dentaire ou la prothèse de se fixer.



Ensuite, et après cicatrisation, le chirurgien-dentiste met en place la dent artificielle, la couronne, le bridge ou la prothèse. Naturellement, le prix d’une chirurgie dentaire par implant dépend du nombre de dents à remplacer. Dans tous les cas, un devis est réalisé avant le traitement.

​Entretenir ses dents dans le Grand Est En plus de ce nouveau dentiste à Metz, installé à quelques encablures de la place de la République, de l’Arsenal et des Jardins de l’esplanade, Dentego est présent dans le Grand Est à Strasbourg et Reims. Ces chirurgiens-dentistes sont omnipraticiens comme dans le reste de la France. Il se chargent donc de tous vos soins bucco-dentaires, qu’ils soient fondamentaux ou plus spécifiques.



De manière générale, sachez que les soins dentaires les plus courants sont remboursés à hauteur de 70% du tarif conventionnel, à l’image : du détartrage ; de l’extraction de dents ; du traitement de caries, etc.



Naturellement, en cette période de Covid-19 tous les gestes barrières sont respectés afin d’assurer la sécurité de tous.



Rappelons que d’une manière générale, sans problème grave ou sans urgence dentaire, il convient toutefois de rendre visite à son dentiste une fois par an ! Un rappel important puisqu’il semblerait avec l’âge, les consultations des seniors s’espacent au fil du temps : un peu plus des deux-tiers (69%) des 65-69 ans vont chez leur dentiste une fois par et seulement 56% au-delà de 80 ans.



Avec l’ouverture de ce centre Dentego à Metz, ce réseau de centres de santé dentaire permet aux patients de la région, et notamment aux seniors, de se faire soigner par des dentistes chevronnés, dans des cabinets modernes capables de réaliser tous les soins nécessaires à des prix étudiés et contenus.









