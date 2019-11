Article publié le 19/11/2019 à 01:00 | Lu 53 fois De la passation de l'art culinaire entre les générations : interview du chef Richard Fanton Parce que la consommation des fruits et légumes frais est étroitement liée à l’environnement familial, l’Interfel a organisé pour la deuxième année consécutive, le 23 octobre dernier à Paris, un atelier basé sur la transmission culinaire entre les générations. Interview du chef Richard Fanton.

Vous êtes chef culinaire de la Maison des Fruits et Légumes et vous organisez également des cours de cuisine. Comment abordez-vous l’approche avec les enfants ?

Ces cours sont très pédagogiques, je suis toujours en duo avec une diététicienne. Le but est de leur parler de l’équilibre alimentaire, de les initier à la cuisine, de suivre la saisonnalité et d’apprendre à reconnaître tous les fruits et les légumes.



Qu’est-ce qui vous a donné envie de devenir chef ?

Pour moi c’est la créativité. J’aime la liberté qu’offre la cuisine, les multiples possibilités qu’il y a pour revisiter un plat, découvrir de nouvelles saveurs, jouer avec les textures et les couleurs… C’est tout un art !



Avez-vous un héritage culinaire familial ? Recettes, astuces, tendances… A-t-il une influence sur votre manière de travailler aujourd’hui ?

Je n’ai pas vraiment d’héritage culinaire familial, même si mon grand-père cuisinait beaucoup quand j’étais petit... C’est d’ailleurs peut-être ça qui m’a donné goût à la cuisine. Je viens de la région PACA, gros bassin de production en fruits et légumes, je pense que ça a une influence sur ma manière de travailler aujourd’hui car je mets toujours ces produits au premier plan dans mon univers culinaire.



Richard Fanton - Chef depuis 2002.

En collaboration depuis 6 ans avec Les Fruits et Légumes Frais, il intervient lors d’événements comme le Salon de l’Agriculture ou la Fête des fruits et légumes frais. Son rôle de chef au sein de l’interprofession est également de mettre en avant les fruits et légumes frais sur le plan visuel. Il est en charge d’une partie de la réalisation des recettes du site internet lesfruitsetlegumesfrais.com.









