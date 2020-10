Article publié le 26/10/2020 à 10:45 | Lu 141 fois Dans la tourmente de la prostate : un livre pour tout savoir sur les problèmes de prostate





Les éditions Favre ont publié le 17 septembre de dernier un livre intitulé Dans la tourmente de la prostate, des professeurs Olivier Cussenot et Georges Fournier : un ouvrage qui vous permettra de mieux vous y retrouver parmi les informations contradictoires circulant sur les troubles de la prostate et prendre part activement à leur prévention et à leur traitement.

Avant d’aller plus loin, rappelons que la prostate est une petite glande située sous la vessie. Elle entoure la partie supérieure de l'urètre (canal traversant le pénis et conduisant l'urine et le sperme à l'extérieur). La prostate sécrète un liquide épais et clair qui se mélange aux spermatozoïdes pour former le sperme.



En France, on estime que plus de trois millions d’hommes de plus de 50 ans doivent faire face à des symptômes urinaires consécutifs à un problème de prostate. Même si ces troubles sont bénins dans la majorité des cas, des antécédents de tumeur de la prostate dans sa famille font surgir le spectre du cancer de la prostate ou la crainte d’un handicap urinaire ou sexuel lié aux traitements.



Pourtant la mortalité par cancer de la prostate et les effets secondaires des traitements pourraient être réduits de moitié grâce aux nouvelles stratégies diagnostiques (imagerie fonctionnelle, tests génomiques et intelligence artificielle) ou thérapeutiques (robotique, traitements ciblés par l’image ou la biologie).



Dans ce contexte, ce livre explique comment les dernières avancées médicales et technologiques optimisent la prise en charge des maladies de la prostate. Le témoignage de patients, avec leur ressenti, leurs difficultés et leurs conseils, vient enrichir l’expertise des deux auteurs afin de proposer des parcours optimaux et personnalisés.



Le patient est guidé, pas à pas, dans son parcours de prévention ou de soins, que la maladie prostatique soit bénigne ou cancéreuse. Compter 18 euros pour 160 pages.









