Damart Thermolactyl Activ Body 4 : en mode high-tech et sportif

Dernier né de l’innovation Damart, le Thermolactyl Activ Body 4 s’annonce comme « un concentré de technologies ». Ce dernier a été conçu et designé en France et souhaite incarner le savoir-faire de la marque depuis 65 ans en terme de rapport poids/chaleur.



Son tricotage très élaboré allié à l’utilisation de fibres technique a la capacité de réfléchir les infrarouges du corps ce qui lui confère une forte capacité d’isolation thermique (haut degré 4) pour un poids extrêmement réduit.



Par ailleurs, ce tissu technique permet de neutraliser la quasi-totalité (96% selon la marque) des odeurs. Un point important pour les sportifs.



Existe pour hommes ou pour femmes avec col zippé. Disponible en 2 coloris (gris anthracite et gris clair), mélange polyester polyamide et élasthanne du S/M au XXL/XXXL. Compter 79,90 euros.