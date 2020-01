Article publié le 06/01/2020 à 01:00 | Lu 125 fois Cyclistes : quels sont les équipements obligatoires ? Avant chaque sortie à vélo, n'oubliez pas de faire le point sur votre matériel. De fait, un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres usagers de la route.

Les équipements obligatoires

Deux freins, avant et arrière ; un avertisseur sonore audible à une distance d'au moins 50 mètres ; un feu avant jaune ou blanc et un feu arrière rouge (la nuit ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante) ; des catadioptres (dispositifs rétro-réfléchissants) de couleur rouge à l'arrière, de couleur blanche à l'avant, de couleur orange sur les côtés et sur les pédales ; le port d'un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste (et son passager) circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante ; le port d'un casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, qu'ils soient conducteurs ou passagers ; le transport de passager ne se fait que sur un siège fixé au vélo. Si le passager a moins de 5 ans, ce siège doit être muni de repose-pieds et de courroies d'attache.



Les équipements recommandés

Le port d'un casque qui réduit la gravité des blessures à la tête lors d'un accident ; un écarteur de danger qui incite les automobilistes à s'éloigner ; des rétroviseurs ; le port de vêtements de couleur claire ou d'un dispositif rétro-réfléchissant quel que soit le temps.



Les conseils pratiques

Surveillez l'état de vos pneus : un pneu usé ou mal gonflé tient moins bien la route et crève beaucoup plus facilement ; évitez les accessoires vestimentaires trop longs ou déstabilisants (écharpe, sac en bandoulière...) ; et utilisez des pinces à pantalon.



À savoir : Le code de la route s'applique aux cyclistes comme aux autres usagers de la route. Chaque infraction est passible d'une amende.



