Cumul emploi-retraite : continuer de travailler tout en percevant sa pension... Le cumul emploi-retraite permet à tous les retraités, qu’ils soient anciens salariés, fonctionnaires ou indépendants, de poursuivre une activité professionnelle tout en percevant leur pension. Ce dispositif offre une grande flexibilité, notamment en permettant un changement de statut après la retraite, comme devenir consultant free-lance. Le point avec Hello Masters*. PAR SENIORACTU.COM | Publié le 19/03/2025

En complément, la retraite progressive permet de réduire son temps de travail (entre 40 et 80% d’un temps complet) tout en percevant une partie de sa pension.



Durant cette période, les cotisations continuent d’être versées, ce qui peut augmenter le montant final de la retraite lors de la liquidation définitive.



Pour en bénéficier, il faut avoir au moins 60 ans et justifier de 150 trimestres cotisés, tous régimes confondus. Les réformes récentes ont assoupli ces règles afin de faciliter le cumul et d’offrir plus de souplesse aux retraités souhaitant prolonger leur activité.



À l’international, les approches varient : en Allemagne, il est possible de travailler à temps partiel sans réduction de pension sous certaines conditions ; au Royaume-Uni, aucun plafond de revenus n’est imposé aux retraités, mais les cotisations à la sécurité sociale ne sont plus prises en compte une fois la pension liquidée ; en Espagne, le cumul est autorisé, mais peut entraîner une réduction de la pension selon les revenus perçus.



En France, fin 2022, environ 541.000 personnes cumulaient emploi et retraite, soit 3,8% des retraités de 55 ans et plus, selon une étude de la DREES publiée en octobre 2024.



Ce dispositif permet une transition en douceur vers la retraite, tout en contribuant à l’équilibre économique du système en prolongeant l’activité des seniors.



*Hello Masters est un réseau social professionnel conçu exclusivement pour les cadres et dirigeants disposant de plus de vingt ans d’expérience. Il vise à répondre aux défis posés par l’évolution démographique et la nécessité de valoriser les talents expérimentés. Cette plateforme met en avant les compétences réelles des professionnels, plutôt que de se limiter aux intitulés de poste…







