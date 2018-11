Article publié le 16/11/2018 à 03:15 | Lu 301 fois Cryptomonnaies : un investissement rentable pour la retraite ? Le marché des cryptomonnaies a traversé une véritable zone de turbulence au cours des derniers mois, après une croissance incroyable l’année passée. De nombreux investisseurs ont donc pour l’instant préféré rediriger leurs capitaux vers d’autres actifs financiers. Ainsi, les cryptomonnaies ont perdu un peu de leur attrait en ce qui concerne l’investissement basé sur la spéculation à plus ou moins court terme.





Un investissement en constante croissance

Selon certains experts, il s'agit d'un moment idéal pour s'intéresser aux crypto-devises. La récession aura eu le mérite de ramener le cours de la quasi-totalité de ces actifs à un niveau raisonnable. On est en effet bien loin du boom de 2017 qui a vu la valeur d’une unité de Bitcoin



Un mal pour un bien selon ceux qui y voient là une opportunité d’investir. En effet, force est de constater qu’en dehors des périodes alternées de hausse et de baisse, l’analyse générale de la courbe de progression est positive.



Qu’il s’agisse de Bitcoin, le roi des cryptomonnaies, ou des plus monnaies virtuelles plus récentes comme Bitcoin Plus ou Bitcoin Cash, elles présentent toutes un rendement positif sur la durée. Autrement dit, les personnes qui ont investi il y a 5 ans sont plus riches qu’au début. Mais qu’en est-il de la vision à long terme ? Peut-on construire un patrimoine grâce aux cryptomonnaies ?Selon certains experts, il s'agit d'un moment idéal pour s'intéresser aux crypto-devises. La récession aura eu le mérite de ramener le cours de la quasi-totalité de ces actifs à un niveau raisonnable. On est en effet bien loin du boom de 2017 qui a vu la valeur d’une unité de Bitcoin atteindre les 20 000$ Un mal pour un bien selon ceux qui y voient là une opportunité d’investir. En effet, force est de constater qu’en dehors des périodes alternées de hausse et de baisse, l’analyse générale de la courbe de progression est positive.Qu’il s’agisse de Bitcoin, le roi des cryptomonnaies, ou des plus monnaies virtuelles plus récentes comme Bitcoin Plus ou Bitcoin Cash, elles présentent toutes un rendement positif sur la durée. Autrement dit, les personnes qui ont investi il y a 5 ans sont plus riches qu’au début.

A quoi correspondent les différents types de Bitcoin ?

Bitcoin, Bitcoin Plus, Bitcoin Cash... Il n'est effectivement pas toujours aisé de s'y retrouver. Bitcoin est de loin la cryptomonnaie la plus ancienne et jouissant d'une notoriété installée. Créée en 2009, c'est au départ un système de transfert et de vérification de monnaie fonctionnant grâce à un nouveau protocole appelé blockchain et, surtout, ne reposant sur aucune autorité centrale.



Après la crise de 2008 et la perte de confiance dans les banques, cette cryptodevise a vu le jour en portant un message fort, celui de reprendre le contrôle sur le système financier traditionnel. Avec plus de transparence et d'authenticité.

De là sont apparus d'autres projets cryptomonétaires...

Créée en 2014,



Bitcoin Cash est, quant à elle, la petite dernière-née en 2017 de divergences d'opinion entre les utilisateurs du nBitcoin. Elle serait réputée plus rapide dans les transactions et surtout moins chère dans les frais appliqués.



Compte tenu de sa valeur historique et comme vous l'aurez compris, l’ensemble de l'univers cryptomonétaire prend forme autour du célèbre Bitcoin. Il sert en effet de



Alors... Faut-il investir ?

A tort où à raison, les cryptomonnaies ont souvent été présentées comme des produits réservés à un certain groupe essentiellement composé de geeks. Et ces derniers sont connus pour être particulièrement pressés dans la vie.



Aussi, aurait-on pu être tenté de penser que les cryptomonnaies n’intéressaient que ceux qui étaient en quête de gains rapides. Mais, même si leur volatilité rend possible des croissances fulgurantes, elles ne sont pas que purement spéculatives.



En réalité, les cryptomonnaies et leur technologie blockchain représentent aujourd’hui les porte-étendards d’une réelle révolution technologique applicable à notre quotidien. Les experts s’accordent à dire que la blockchain aide à trouver des applications réelles dans tous les domaines de notre société (santé, sécurité, loisirs, etc.).



Il serait mal avisé pour ceux qui ont investi en décembre 2017 alors que le Bitcoin était à son plus haut de s’en débarrasser maintenant. On a certes constaté une forte chute au niveau de la valeur marchande des cryptomonnaies cette année. Mais pour l’instant, si l’on peut retenir une chose de l’évolution de la cryptomonnaie, c’est que sa valeur ne cesse de croître avec les années... Créée en 2014, Bitcoin Plus (XBC) se veut être une devise dite alternative et surtout plus confidentielle. Seulement 100.000 jetons sont à ce jour disponibles et sa grande particularité réside dans le fait qu'elle dispose d'un portefeuille dédié. Son avantage sur le Bitcoin ? Elle peut assurer 8 fois plus de transactions que le Bitcoin traditionnel par minute.Bitcoin Cash est, quant à elle, la petite dernière-née en 2017 de divergences d'opinion entre les utilisateurs du nBitcoin. Elle serait réputée plus rapide dans les transactions et surtout moins chère dans les frais appliqués.Compte tenu de sa valeur historique et comme vous l'aurez compris, l’ensemble de l'univers cryptomonétaire prend forme autour du célèbre Bitcoin. Il sert en effet de point focal et donne très clairement la dynamique et la direction au reste du marché. C’est la cryptodevise à ce jour la plus solide et qui, en terme de valeur marchande, présente les perspectives les plus alléchantes.A tort où à raison, les cryptomonnaies ont souvent été présentées comme des produits réservés à un certain groupe essentiellement composé de geeks. Et ces derniers sont connus pour être particulièrement pressés dans la vie.Aussi, aurait-on pu être tenté de penser que les cryptomonnaies n’intéressaient que ceux qui étaient en quête de gains rapides. Mais, même si leur volatilité rend possible des croissances fulgurantes, elles ne sont pas que purement spéculatives.En réalité, les cryptomonnaies et leur technologie blockchain représentent aujourd’hui les porte-étendards d’une réelle révolution technologique applicable à notre quotidien. Les experts s’accordent à dire que la blockchain aide à trouver des applications réelles dans tous les domaines de notre société (santé, sécurité, loisirs, etc.).Il serait mal avisé pour ceux qui ont investi en décembre 2017 alors que le Bitcoin était à son plus haut de s’en débarrasser maintenant. On a certes constaté une forte chute au niveau de la valeur marchande des cryptomonnaies cette année. Mais pour l’instant, si l’on peut retenir une chose de l’évolution de la cryptomonnaie, c’est que sa valeur ne cesse de croître avec les années...











Dans la même rubrique : < > Petit Futé : sortie du Guide de la retraite 2019 Retraites complémentaires du privé : plus 0.6% au 1er novembre 2018