Article publié le 29/08/2018 à 07:54 | Lu 173 fois Croisieurope et ses nouvelles croisières musicales Initiées il y a de nombreuses années pour répondre aux attentes des mélomanes, les croisières musicales donnent rendez-vous aux passionnés des plus belles œuvres classiques. Artistes de renom conjuguent leurs talents pour interpréter les grands compositeurs.





Son offre a bien évolué depuis sa création. Si, à l’origine, les bateaux servaient à transporter les passagers sur le Rhin pour aller diner dans le restaurant des fondateurs, l’entreprise s’est diversifiée de belle manière au fil du temps et au fil… de l’eau.



Croisieurope propose ainsi un très important catalogue de croisière sur les principaux fleuves d’Europe. Rhône, Rhin, Danube, Seine, etc. Ses bateaux croisent du nord au sud d’est en ouest à longueur d’année et depuis quelques temps en Asie et en Afrique.



Si la plupart de ces croisières ont pour but principal la visite des grandes villes construites le long de ces fleuves, certaines ont pour vocation de vous faire voyager en musique. Ainsi, le croisiériste strasbourgeois propose dans son catalogue 2019 (certes, c’est l’année prochaine, mais il convient de réserver le plus tôt possible) de nouvelles « destinations musicales » sur des bateaux 5 ancres, et parmi elles :



Évasion musicale sur le Mékong de Hô-Chi-Minh Ville à Siem Reap

Du 1er au 13 avril 2019 à bord du RV INDOCHINE ll, catégorie 5 ancres, au départ de Paris - RÉF. 1H3_MUS



Musique et charme slave de Saint-Pétersbourg à Moscou

Du 22 au 29 juin 2019 à bord du ROSTROPOVITCH, catégorie 5 ancres, au départ de Paris - RÉF. 8XV_MUS



Le romantisme au pays de Sissi en passant par Vienne, Melk, Bratislava, Budapest et Esztergom

Du 23 au 31 octobre 2019 à bord du MS VIVALDI, catégorie 5 ancres

RÉF. WBB_MUSPP



www.croisieurope.com



Tél : 0825 333 777 Les croisières ont le vent en poupe. Sur mer, mais également sur les grands fleuves du monde où Croisieurope évolue depuis des années ; à tel point que cette entreprise familiale strasbourgeoise est devenu l’un des référents européens en la matière.Son offre a bien évolué depuis sa création. Si, à l’origine, les bateaux servaient à transporter les passagers sur le Rhin pour aller diner dans le restaurant des fondateurs, l’entreprise s’est diversifiée de belle manière au fil du temps et au fil… de l’eau.Croisieurope propose ainsi un très important catalogue de croisière sur les principaux fleuves d’Europe. Rhône, Rhin, Danube, Seine, etc. Ses bateaux croisent du nord au sud d’est en ouest à longueur d’année et depuis quelques temps en Asie et en Afrique.Si la plupart de ces croisières ont pour but principal la visite des grandes villes construites le long de ces fleuves, certaines ont pour vocation de vous faire voyager en musique. Ainsi, le croisiériste strasbourgeois propose dans son catalogue 2019 (certes, c’est l’année prochaine, mais il convient de réserver le plus tôt possible) de nouvelles « destinations musicales » sur des bateaux 5 ancres, et parmi elles :Du 1er au 13 avril 2019 à bord du RV INDOCHINE ll, catégorie 5 ancres, au départ de Paris - RÉF. 1H3_MUSDu 22 au 29 juin 2019 à bord du ROSTROPOVITCH, catégorie 5 ancres, au départ de Paris - RÉF. 8XV_MUSDu 23 au 31 octobre 2019 à bord du MS VIVALDI, catégorie 5 ancresRÉF. WBB_MUSPP











Dans la même rubrique : < > Ariane : une plateforme pour rester informé lors d'un voyage à l'étranger Japon : et si vous dormiez dans un temple bouddhiste ?