Croisière gastronomique entre le Portugal et la France avec Rivages du Monde





Du 6 au 14 mai 2022, le croisiériste haut de gamme Rivages du Monde organisera une croisière gastronomique inédite entre Lisbonne et Le Havre, à la découverte des richesses culturelles et des traditions culinaires du littoral atlantique. Un parcours rare et des plus intéressants.

A bord, trois chefs étoilés partageront leur passion des produits locaux et feront vivre aux convives une odyssée gourmande à travers les saveurs et les nouvelles tendances de la cuisine européenne.



Ces découvertes débuteront au Portugal, à Lisbonne et Porto, des villes à taille humaine, riches de traditions, d’histoire et d’un patrimoine architectural que dévoilent leurs élégantes demeures agrémentées de jardins exotiques et d’azulejos.



L’escale suivante, plein nord, toujours sur l’Atlantique, se fera en Espagne, à Bilbao, cité culturelle puis à La Corogne, porte d’accès à la très spirituelle Saint-Jacques-de-Compostelle. Ensuite, un cabotage le long des côtes charentaise et bretonnes jusqu’en Normandie reliera la beauté des petites îles à la prospérité des ports militaires ou marchands !



Caps, ports de pêche, édifices religieux, châteaux et villes chargées d’histoire attendent les passagers au cœur de sites sauvages et contrastés. Au cours de cette croisière culinaire des plus originales, la diversité des paysages, la richesse du patrimoine historique et une gastronomie généreuse éveilleront tous les sens des passagers.

Dans le confort raffiné du restaurant du World Explorer, les trois chefs étoilés proposeront aux passagers une palette de saveurs et d’expériences gustatives. Entre Portugal et Belgique, c’est un véritable festival de la gastronomie européenne qui prendra place à bord !



Rui Paula sera présent du 7 au 8 mai et signera le dîner du 7 mai. Les chefs Benoit Dewitte et

Tijs Meliefste seront présents du 7 au 10 mai. Chacun signera 2 plats. Par ailleurs, des ateliers

gastronomiques et des démonstrations culinaires seront également proposés à bord.



Le World Explorer, 5 roses des Vents* est un yacht au design épuré, tourné vers la mer. Spacieux et accueillant, il est aussi convivial grâce à ses espaces intérieurs et extérieurs. Son design s’accorde à sa décoration intérieure aux couleurs chaudes. Les cabines (entre 17 m2 et 44 m2), toutes avec vue sur l’extérieur (aucune sans fenêtre), sont réparties sur 3 ponts et disposent d’un espace salon-bureau pour profiter pleinement de la vue donnant sur l’environnement naturel.



Les espaces à vivre ont été conçus de manière à être totalement orientés vers la mer, ce qui permet de profiter à tout instant de paysages époustouflants. Deux ponts entiers sont consacrés aux espaces collectifs. De la bibliothèque à la boutique, en passant par le Spa by l’Occitane, la piscine extérieure chauffée, la salle de fitness, la piste de course ou encore les salons, chaque espace est pensé pour que les hôtes vivent, selon leur humeur, des moments d’intimité ou de partage avec les autres passagers.



Le restaurant offre pour le dîner une cuisine à la carte, servie à l’assiette en un seul service. Les petits déjeuners et déjeuners se prennent sous forme de buffets, à déguster à l’extérieur ou à l’intérieur selon le temps et ses envies. Le pont 7 donne accès au magnifique salon d’observation avec vue panoramique à 180° sur l’extérieur, qui incite à la contemplation et à la sérénité.



Tarif à partir de 3.200 euros par personne en occupation double. Ce tarif comprend les vols, les transferts, toutes les activités à bord et la pension complète. Dates : 6 – 14 mai 2022



* Les bateaux Rivages du Monde sont classés par « roses des vents », entre 4 (petites unités de

moins de 50 passagers) et 5 (magnifique navire, proposant un confort luxueux grâce aux

meilleurs équipements).









