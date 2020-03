Article publié le 30/03/2020 à 04:38 | Lu 214 fois Covid-19 : renforcement des mesures de protection en EHPAD Dans son allocation de samedi dernier, Edouard Philippe, le premier ministre, et Olivier Véran, ministre de la santé ont fait le point sur l’avancée des différentes questions relatives à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Et parmi les décisions adoptées, un renforcement des mesures de protection en EHPAD.

Lors de ce discours, Olivier Véron, a indiqué qu’il allait demander « aux établissements de type EHPAD d’aller vers un isolement individuel » pour chacun de leurs pensionnaires afin d'« aller plus loin » dans la protection des personnes âgées. Un confinement très difficile à vivre pour les ainés qui n’ont même plus le plaisir de déjeuner ensemble mais indispensable pour limiter la diffusion du virus.



Le gouvernement a également annoncé l’installation d’une cellule dédiée aux personnes âgées au sein de chaque Agence Régionale de Santé, le renforcement de l’accès aux soins avec l’instauration d’une astreinte sanitaire adossée à un numéro dédié, le transfert des cas avérés vers les hôpitaux territoriaux publics ou privés, le renforcement des interventions de l’Hospitalisation à Domicile au sein des EHPAD, le développement des tests pour dépister les cas de COVID-19 notamment pour le personnel ou l’accès à une réserve sanitaire pour renforcer les équipes.



Le Synerpa* a salué les mesures annoncées par Edouard Philippe Olivier Véran. Et de préciser qu’elles reprennent les préconisations formulées par ce syndicat pour renforcer l’accompagnement des professionnels du secteur du Grand Age en lien avec la gestion de cette crise sanitaire majeure.



Pour Florence Arnaiz-Maumé, déléguée générale du Synerpa : « les mesures annoncées ce jour vont dans le bon sens. Le Synerpa veillera donc à leur mise en œuvre territoire par territoire. Néanmoins, elles doivent être renforcées par le déploiement rapide de masques FFP2 et d’équipements de protection individuelle (blouse, lunettes, etc.) pour les professionnels en contact avec des cas avérés ou suspects. Il s’agit de fournitures indispensables à la protection des salariés et de fait des autres résidents ».



De son côté, le même jour, Valérie Pécresse, présidente de la Région Île-de-France, a décidé de mettre à disposition 500 000 masques commandés par la Région Île-de-France aux EHPAD et aux services de soins à domicile. La répartition des masques sera faite sous la supervision de l'Agence régionale de santé.



Avec le développement rapide du virus en France, certains spécialistes du secteur des maisons de retraite craignent une surmortalité de 100.000 personnes âgées cette année…



*Le Synerpa regroupe les principaux acteurs privés français des EHPAD.











