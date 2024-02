Coup de pouce chauffage : une aide pour tous les ménages Pompe à chaleur, chaudière au fioul ou au gaz, chauffage au bois... Si vous souhaitez remplacer votre système de chauffage par une installation moins énergivore, vous pouvez bénéficier du dispositif « Coup de pouce chauffage », sans conditions de revenus.











Cette prime concerne les travaux suivants :

installation d'une chaudière biomasse performante

installation d'une pompe à chaleur air/eau, eau/eau ou hybride ;

installation d'un système solaire combiné ;

raccordement à un réseau de chaleur alimenté par des énergies renouvelables (ENR&R) ;

installation d'un appareil de chauffage au bois très performant.



À noter : la prime est cumulable avec d'autre aides :

l'Éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) ;

MaPrimeRénov.



Vous pouvez également bénéficier d'autres aides locales. Renseignez-vous auprès de votre mairie.





Quels sont les plafonds de ressources pour les ménages les plus modestes en 2024 ?



Le bénéfice de l'aide n'est pas soumis à condition de ressources mais les montants sont calculés en fonction du niveau de ressources du foyer. Les primes sont plus importantes pour les ménages les plus modestes.



Les revenus pris en compte sont les revenus fiscaux de référence de 2022, pour les demandes faites en 2024.





Retrouvez les montants actualisés des primes et les modalités pour en bénéficier sur la fiche de Service-Public.fr : Prime « Coup de pouce chauffage ».





Attention : le versement de l'aide est soumis à une condition de date : les travaux doivent être engagés au plus tard le 31 décembre 2025 et achevés au plus tard le 31 décembre 2026.



Rappel : les primes sont versées par des entreprises (fournisseurs d'énergie principalement) signataires de la charte « Coup de pouce chauffage » dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Elles doivent proposer aux ménages une palette d’offres couvrant au moins un des gestes de chauffage.



