Art de vivre

Côte chalonnaise et côtes du Rhône : deux vins de terroirs

Aux confins de la Bourgogne et dans le prolongement de la côte de Beaune, la côte chalonnaise présente de grandes similitudes géologiques avec sa voisine… Depuis 1990, cette appellation est devenue une AOC qui s’étend sur un territoire de 44 communes avec, bien sûr, une domination du pinot noir. C’est cette spécificité que l’on retrouve avec le Mercurey qui est sans doute le dernier grand Bourgogne situé au sud de Beaune.

Par Joël Chassaing-Cuvillier | Publié le 14 Novembre 2026 à 01:00 | mis à jour le 31 Octobre 2026 à 09:40







Pour cette cuvée Mercurey Village rouge millésime 2024, il a été choisi de faire un vin séduisant qui met en avant l’élégance du pinot noir. La robe rubis révèle un nez aromatique où les petits fruits rouges s’expriment immédiatement.



En bouche, c’est une jolie mâche où des tannins élégants font preuve de souplesse. La mûre et le cassis sont présents dans une finale longue et fruitée. Un vin de saison qui conviendra parfaitement avec une selle de chevreuil ou un lièvre à la royale.



Domaine de Suremain, Mercurey Village 2024, 23 € vendu au



Descendons plus au sud pour découvrir un Côte du Rhône du domaine Richaud. Ce millésime 2025 est issu de plusieurs parcelles situées sur le terroir de Cairanne. Il est né d’un assemblage de 50% de grenache, de 20% de carignan, de 15% de syrah, de 10% de counoise et de 5% de mourvèdre.



Bénéficiant du label agriculture biologique, cette cuvée qui a été élevée dans des cuves en béton a été vinifiée de façon naturelle sans collage ni filtration.



Sa robe d’un rouge rubis intense annonce un nez de fruits rouges, mûres et cassis ainsi que d’épices. En bouche, on retrouve les fruits rouges qui laissent la place aux épices. Une mâche pleine, des tannins souples et élégants pour se conclure sur une belle longueur aromatique et fruitée.



Les Garrigues, 2025, Domaine Richaud, chez les cavistes et





« L'abus d'alcool est dangereux pour la santé » (à consommer avec modération)



Domaine familial depuis sept générations, le domaine de Suremain est installé au cœur du village de Mercurey au château de Bourgneuf.Pour cette cuvée Mercurey Village rouge millésime 2024, il a été choisi de faire un vin séduisant qui met en avant l’élégance du pinot noir. La robe rubis révèle un nez aromatique où les petits fruits rouges s’expriment immédiatement.En bouche, c’est une jolie mâche où des tannins élégants font preuve de souplesse. La mûre et le cassis sont présents dans une finale longue et fruitée. Un vin de saison qui conviendra parfaitement avec une selle de chevreuil ou un lièvre à la royale.Domaine de Suremain, Mercurey Village 2024, 23 € vendu au www.domaine-de-suremain.com Descendons plus au sud pour découvrir un Côte du Rhône du domaine Richaud. Ce millésime 2025 est issu de plusieurs parcelles situées sur le terroir de Cairanne. Il est né d’un assemblage de 50% de grenache, de 20% de carignan, de 15% de syrah, de 10% de counoise et de 5% de mourvèdre.Bénéficiant du label agriculture biologique, cette cuvée qui a été élevée dans des cuves en béton a été vinifiée de façon naturelle sans collage ni filtration.Sa robe d’un rouge rubis intense annonce un nez de fruits rouges, mûres et cassis ainsi que d’épices. En bouche, on retrouve les fruits rouges qui laissent la place aux épices. Une mâche pleine, des tannins souples et élégants pour se conclure sur une belle longueur aromatique et fruitée.Les Garrigues, 2025, Domaine Richaud, chez les cavistes et www.boutique.domaine-richaud.fr « L'abus d'alcool est dangereux pour la santé » (à consommer avec modération)