Les "villages" du Domaine Fournier

Dans un premier temps nous nous concentrerons sur des cuvées de blanc. Cette mise en lumière des villages est due à l’initiative de l’œnologue Damien Laurent qui pose la question de savoir : si un village ou une commune peut être mis en avant par ses caractéristiques géographiques et viticoles ?



Pour le Sancerre blanc, c’est le village de Verdigny qui a été retenu tandis que pour le Pouilly-Fumé, c’est Saint-Andelain.



Tout en coteaux, Verdigny est d’une grande richesse géologique, si les terres blanches sont majoritaires à 55%, on trouve aussi les griottes et les caillottes. Une variété de sol qui offre une belle palette aux œnologues. L’objectif de créer des vins purs et fins étant prioritaire.



Avec une magnifique robe d’or, le Sancerre Fournier Village de Verdigny millésime 2025 dégage un nez structuré et ouvert. Cela grâce principalement aux terres blanches.



En bouche, c’est la densité que l’on retient en priorité avec une mâche structurée. La finale est longue, minérale et acidulée. A déguster avec des poissons de lac comme la féra ou l’omble chevalier ou avec un fromage de Loire.

Sancerre, Village de Fournier, 24,80 € chez les cavistes.



Dans la collection des « Villages », le Pouilly-Fumé 2025 de Saint-Andelain bénéficie d’une situation géographique exceptionnelle. Situé au sommet d’une butte de silex, ce village est cerné de coteaux aux faibles pentes où se mêlent le calcaire, les silex à 40% et des marnes kimméridgiennes à 55%.



Le terrain idéal pour générer un vin de gourmandise. Vinifié en cuves inox et en amphores, ce vin possède éclat et minéralité.



Sa robe pâle et brillante apporte une touche de légèreté et laisse découvrir un nez sans artifice où le silex met en avant la touche minérale avant de laisser percevoir une touche de fruits murs.



En bouche, on est immédiatement saisi par la précision de ce vin. Minéral, sec comme une pierre à fusil, il en est ainsi jusqu’à une finale longue qui reste fidèle à ce terroir sans concession.



Un vin conçu avec précision qui sera parfait avec une sole ou quelques Saint Jacques poëlées. Des asperges si difficiles à marier seront parfaites avec ce Pouilly-Fumé ou un choix de chèvres de Loire.



Pouilly-Fumé, Village de Saint-Andelain de chez Fournier père et fils, 24,80€.





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