Article publié le 05/05/2020 à 05:33 | Lu 289 fois Coronavirus : l'Assurance retraite simplifie les démarches et limite le recours au papier





Belle initiative de l’Assurance retraite qui vient d’annoncer dans un récent communiqué qu’elle poursuivait le développement des démarches en ligne (déjà conséquentes) afin de faciliter le quotidien des retraités français.

Cela fait déjà plusieurs années que l’Assurance retraite a développé de nombreux services disponibles en ligne à destination des retraités français.



A ce titre, elle est l’une des premières et l’une des plus actives à avoir promu les démarches online. Pour le plus grand confort des assurés tout en préservant la planète puisque moins de papier utilisé.



En cette période de Covid-19 et de confinement, elle a pris d’autres mesures, inédites, qui visent à favoriser ces démarches en ligne et accompagner ses publics fragilisés. De fait, en plus des 21 services en ligne déjà proposés sur son site web, elle déploie d’autres services complémentaires inédits.



Elle met en place un nouveau service gratuit qui permet de transmettre de manière sécurisée, via l’espace personnel, les demandes autres que la demande de retraite (retraite progressive, attestation de départ en retraite anticipée, demande de rachat…).



Pour ce faire, il suffit de remplir et scanner les formulaires mis à disposition. Ceux de demandes de retraite de réversion, d’allocation veuvage et d’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) peuvent dorénavant être complétés directement en ligne, enregistrées et transmises par ce nouveau service.



Afin d’apporter une aide aux assurés qui n’ont pas la possibilité d’utiliser les services online, l’assurance a mis en place une solution inédite permettant l’ouverture d’un dossier (retraite personnelle, réversion, et ASPA) en appelant le 3960. Un téléconseiller les accompagne pour débuter leurs démarches.



Dès le mois de mars, l’Assurance retraite a fait évoluer ses pratiques pour s’adapter au contexte actuel : délai accordé aux bénéficiaires d’une retraite de réversion ou de l’ASPA pour renvoyer le questionnaire qui leur est régulièrement adressé, aménagement des règles de cumul emploi-retraite pour le personnel soignant, délai de deux mois supplémentaires pour les résidents à l'étranger pour transmettre le certificat de vie…



Depuis 2017, il est possible de demander sa retraite en ligne, en créant son espace personnel sur www.lassuranceretraite.fr : ce qui représentait un tiers des demandes en 2019. Un chiffre appelé à augmenter, les futurs retraités étant de plus en plus à l’aise avec les nouvelles technologies.









