Article publié le 07/05/2018 à 01:00 | Lu 144 fois Contrôle technique : ce qui va changer à partir du 20 mai 2018 Carrosserie, direction, freinage, éclairage, suspensions, rétroviseurs, ceintures, plaques d'immatriculation... À partir du 20 mai 2018, les règles du contrôle technique vont évoluer avec l'entrée en vigueur d'un arrêté du 2 mars 2017.





Parmi les mesures à retenir, cet arrêté prévoit notamment :

- d'augmenter le nombre de points de contrôle à vérifier passant de 123 points à 133 ;

- d'introduire un 3e niveau de défaillance, le niveau critique (exemple : feux stop défectueux), en plus des deux niveaux actuels (mineur et majeur) ce qui impliquera une augmentation du nombre de défaillances potentielles (environ 600 contre près de 460 aujourd'hui) ;

- de réduire la validité du contrôle technique au jour du contrôle en cas de constat d'une défaillance critique.



Rappel :

Tous les véhicules particuliers dont le poids est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, doivent subir un contrôle technique périodique. Ce contrôle est effectué par un organisme agréé par l'État. La périodicité de ce contrôle et son contenu peuvent varier selon le type de véhicule.



