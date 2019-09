Article publié le 09/09/2019 à 01:00 | Lu 99 fois Contrat Senior Plus : pour mener à bien un projet immobilier même très âgé... L’UNMI* apporte aujourd’hui une solution innovante avec le contrat Senior Plus qui permet une couverture du risque décès jusqu’à 96 ans. Ce dernier ne vient pas en concurrence de l’assurance de groupe proposée par la banque : il la complète, avec un capital décès, puis la prolonge, jusqu’à l’échéance du prêt, avec une garantie décès toutes causes couvrant le capital restant dû.

En 2050, les plus de 65 ans représenteront pratiquement un tiers (32%) de la population française… C’est énorme. Et en plus, ils disposent d’un patrimoine supérieur à celui des autres générations. Par ailleurs, avec l’allongement de la durée de vie, les seniors sont de plus en plus nombreux à souhaiter réaliser un projet immobilier, même « tardivement »…



Pour autant, il faut savoir que les plus de 65 ans éprouvent toujours autant de difficultés à accéder au crédit, et notamment au crédit immobilier. Une des raisons principales tient à la limitation des assurances emprunteurs !



En effet, les contrats de groupe distribués par les banques proposent des garanties décès dont l'âge de fin oscille entre 70 et 85 ans. Les contrats individuels, quant à eux, peuvent porter cette limite à 90 ans, mais sont souvent onéreux et soumis à une sélection médicale drastique.



Cette solution proposée par l’UNMI sera distribuée au travers de partenariats avec des établissements de crédits, leur permettant ainsi d’élargir leur offre de financement aux seniors tout en promouvant leurs assurances de groupe.



« Cette nouvelle offre s’inscrit donc naturellement dans la vocation de l’UNMI, organisme mutualiste et solidaire, et elle s’appuie sur un savoir faire de plus de 90 ans au service de nos partenaires » affirme Loredana Maïer directrice générale.



*L’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle (UNMI) est une union de mutuelles à but non lucratif. Elle met son expertise au service de ses mutuelles adhérentes et de ses partenaires, et vient renforcer leur offre, en la complétant, par des solutions de prévoyance, réassurance, dépendance et services.











