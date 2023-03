Connaissez-vous les avantages du nettoyage à la vapeur de votre habitat ? Article sponsorisé Les nettoyants vapeur ont conquis de plus en plus de foyer et ses adeptes sont convaincus de leur efficacité. Pourtant, ce n'est pas un produit que tout le monde possède chez soi, malgré ses avantages. Si vous hésitez à acheter un nettoyeur vapeur ou que vous ne connaissez pas encore cet outil du quotidien, voici les avantages que cela apporte pour votre nettoyage.







Un allié incontestable contre les bactéries



Le nettoyage à la vapeur est parfait pour désinfecter tout son logement. En effet, la vapeur à haute pression et forte température permet d'éliminer les bactéries, les acariens et les germes de vos surfaces.



Si l'on tient à avoir une maison propre et saine, c'est l'outil qu'il faut pour nettoyer de grandes surfaces rapidement. De plus, la chaleur et la vapeur permettent de lutter contre les moisissures qui pourraient s'installer dans votre intérieur.



C'est un véritable soin pour votre maison pour s'assurer qu'aucune maladie ne va proliférer. De fait, le lavage à la vapeur permet d'éliminer 99,99% des bactéries selon des études en laboratoire.



Ainsi, on peut être largement rassuré quant à son efficacité. Plutôt qu’un passage d'aspirateur, on peut alors plus rapidement nettoyer son environnement et éviter les bactéries.



Un désodorisant naturel



Contre les odeurs de renfermé, de moisissure ou encore de fumée de cigarette, le nettoyage à la vapeur fait des miracles. La vapeur d'eau est un désodorisant naturel qui nettoie en profondeur les surfaces et permet de déloger les odeurs incrustées.



Au lieu d'utiliser des produits pour parfumer la maison et tenter de masquer l'odeur, il vaut mieux traiter le problème à la racine et nettoyer correctement les murs ou les sols avec la vapeur.



On peut alors retrouver une odeur naturelle sans ajout de parfum ou de produits chimiques. C'est l'idéal aussi pour des surfaces peu pratiques à nettoyer comme un canapé, un matelas, des tapis ou encore des coussins.



Il faut savoir que lorsqu'il y a une odeur incrustée dans ces matières, cela peut être difficile de les nettoyer correctement, mais avec la vapeur à haute pression, il est plus simple d'imprégner le tissu.



Enlever les tâches en toute simplicité



Le pouvoir du



Avec un passage de nettoyeur vapeur, l'eau va décoller facilement les tâches et la graisse sans même avoir à forcer. On peut ainsi éliminer de nombreuses tâches, même celles qui sont incrustées depuis longtemps. Pour le nettoyage de la cuisine, c'est un parfait outil pour ne pas passer des heures à tout frotter et même économiser en eau.



Éviter les allergies à la maison



Les allergies aux acariens ou même à la poussière peuvent être pénibles à vivre au quotidien. Pour cela, il faut garder un intérieur parfaitement propre. On peut alors utiliser un nettoyeur vapeur pour nettoyer son environnement.



La vapeur à haute température tue les acariens qui meurent au-delà de 56°. Parfait pour protéger toute sa literie et dormir sereinement sans être perturbé par ses allergies.



C'est donc un très bon allié pour les personnes allergiques ou pour celles qui ne supportent pas l'idée d'avoir des bactéries qui traînent dans la maison. On peut aussi éviter de devoir passer trop régulièrement le linge de lit en machine en faisant plutôt un nettoyage à la vapeur. Cela fera gagner du temps et économisera des machines à laver.



Dites adieu aux placards encombrés



Comme on peut le constater, un nettoyeur vapeur est bien plus efficace qu'un aspirateur ou une serpillière pour de nombreuses utilisations. C'est donc un moyen parfait pour ne plus s'encombrer de multiples appareils et en avoir un seul parfaitement efficace.



On peut déloger les saletés et purifier la maison avec seulement un seul appareil sans avoir besoin de d'abord passer l'aspirateur puis ensuite de passer la serpillière. De plus, la vapeur à haute température va bien plus vite se dissiper que l'eau de la serpillière.



Fini donc les longs moments à attendre et à éviter les flaques d'eau après le passage de la serpillière. On gagne du temps au quotidien et on se fatigue moins. On peut également trouver des nettoyeurs vapeur qui ont également une fonction aspirateur afin d'être sûr d'avoir toutes les fonctionnalités nécessaires à l'entretien de sa maison.



Un outil plus économique et écologique



Le nettoyage à la vapeur est efficace, mais aussi économique. En effet, il n'y a besoin que d'eau, pas de savon ou de produit désinfectant que l'on pourrait utiliser avec sa serpillière. On fait donc des économies sur ces produits, mais aussi en utilisant moins d'eau.



Le fait est que la consommation d'eau des nettoyeurs vapeur est très faible. Avec seulement un litre d'eau on peut couvrir une grande surface et nettoyer pendant de longues minutes. Nul besoin alors de remplir des seaux entiers d'eau et de les changer une fois que l'eau est sale.



Article publié le 01/03/2023



