Article publié le 14/04/2020 à 09:58 | Lu 187 fois Confinement : elle joue du piano pour sa maman dans la cour de sa maison de retraite Voici une belle histoire. En ce temps de confinement, les résidents en maisons de retraite, sont encore plus seuls que les autres puisqu’isolés dans le chambre… Dans ce contexte, Claire Bossier a décidé de jouer deux fois par semaines, du piano dans la cour de l’Ephad où vit sa maman à Montpellier.

Alors que le confinement va durer au moins jusqu’au 11 mai prochain, les entreprises de la Silver économie ne cessent de communiquer -de manière plus ou moins opportunistes et/ou commerciales- sur la mise en place de concepts pour venir en aide aux personnes âgées…



Mais voici une action qui nous tenait à cœur de présenter car justement, elle ne provient pas de l’une de ces sociétés, mais d’une « femme normale », d’une fille qui souhaite tout simplement montrer à sa maman qu’elle ne l’oublie pas.



Pour se faire, depuis fin mars, elle a trouvé un merveilleux moyen. En effet, deux fois par semaine, Claire Bossier (professeur de piano) joue de son instrument dans la cour de la maison de retraite où vit sa maman à Montpellier.



Un merveilleux message musical de 45 mn à une maman isolée, mais également, un temps de pause pour tous les autres résidents et le personnel de cet Ehpad. Un acte gratuit et bienveillant (facilement reproductible et pas cher), bien loin de toutes les opérations pseudo-commerciales qui émanent de la part des professionnels du secteur. Bravo madame.













