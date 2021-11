Article publié le 24/11/2021 à 01:00 | Lu 82 fois Compte personnel de formation : attention aux arnaques !





Sollicitations répétées, parrainages, offres d'emploi trompeuses... Vous avez reçu un mail, un sms, ou un appel vous promettant une formation gratuite via votre compte personnel de formation ? Soyez attentifs aux tentatives d'arnaques pour dérober vos crédits CPF et n'y donnez pas suite. Le site cybermalveillance.gouv.fr recueille les témoignages et rappelle que ni la Caisse des Dépôts, ni Pôle Emploi, ni le ministère du Travail n'effectuent la moindre démarche téléphonique au sujet du CPF.

Qu'est-ce-que le compte personnel de formation (CPF) ?

Le compte personnel de formation (CPF) vous permet d'acquérir des droits à la formation utilisables tout au long de votre vie professionnelle. Ces droits sont crédités automatiquement chaque année sur votre compte CPF par vos employeurs.



Depuis le 1er janvier 2019, le compte CPF est directement crédité en euros et non plus en heures, dans la limite d'un plafond de 5 000 euro. Pour les agents du secteur public, les droits acquis en heures peuvent être convertis en euros à raison de 15 euros par heure.



À savoir : chaque actif (salarié, agent public, demandeur d'emploi ayant travaillé) dispose d'un espace personnel sur le site officiel moncompteformation.gouv.fr pour gérer et utiliser son compte CPF.



À noter : lancé en 2019, le site moncompteformation.gouv.fr vient d'être repensé. Il permet un accès facilité à l'information professionnelle, encore plus simple et rapide pour :

- créer votre compte personnel de formation ;

- consulter vos droits ;

- trouver votre formation et vous accompagner .



Comment repérer une arnaque sur votre compte formation ?

L'arnaque à Mon compte formation (CPF) se déroule souvent de la manière suivante :

- vous recevez un appel téléphonique, un mail ou un sms, d'une personne prétendant appartenir à la plateforme Mon compte formation ou à un autre organisme ;

- la personne vous demande votre numéro de sécurité sociale pour accéder à votre compte formation.

- Elle peut également demander votre mot de passe ou bien créer directement un compte par téléphone avec vous. Une fois la connexion effectuée, elle peut vous inscrire avec ou sans votre consentement, à une formation factice ou frauduleuse ;

- dans certains cas, l'escroc connaît déjà vos nom, prénom et numéro de sécurité sociale. Vous découvrez alors une inscription à une formation à votre insu en vous connectant à votre compte formation.



Qui contacter si vous êtes victime d'une escroquerie ?

Vous êtes victime d'une escroquerie si :

- vous avez été inscrit à une formation à votre insu ;

- vous n'arrivez plus à vous connecter et pensez avoir été piraté ;

- vous avez communiqué votre identité et votre numéro de sécurité sociale à un organisme suspect.



Renseignez alors le formulaire et joignez-le impérativement à votre demande en envoyant un courriel à l'adresse suivante : MCF_Gestion-des-Titulaires@caissedesdepots.fr



Attention : seuls les signalements de fraude ou escroquerie seront traités à cette adresse. Aucune autre demande ne sera prise en compte par ce canal. Après examen de votre situation, vous recevrez une réponse vous informant de la suite réservée à votre demande.



Quelles précautions devez-vous prendre ? Changez immédiatement votre mot de passe ; consultez les informations disponibles sur votre compte formation ; conservez les preuves ; contactez la plateforme Info Escroqueries pour être conseillé ; et déposez plainte.



À savoir : en 2021, plus de 2 millions de personnes se sont inscrites à une formation, contre 630 000 en 2019.



