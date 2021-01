Article publié le 20/01/2021 à 10:02 | Lu 382 fois Compresses, cataplasmes & Cie : des soins maisons grâce à Dame nature





En ces temps difficiles où le « faites-le vous-même » est en vogue, voici un petit livre qui devrait trouver son public puisqu’il propose de nombreuses recettes permettant la réalisation de compresses et cataplasmes pour soigner les petits maux du quotidien. Vive « Dame nature ».

Longtemps considérés comme désuets, les compresses et cataplasmes méritent d’être redécouverts pour leur efficacité. C’est donc ce que propose ce guide de 160 pages (19 euros), écrits par deux infirmières allemandes Bernadette Bächle-Helde, spécialiste des techniques d’enveloppement et des plantes médicinales et Ursel Bürhing qui a fondé la première école de plantes médicinales en Allemagne.



L’ouvrage présente des recettes simples réalisables à partir d’ingrédients faciles (miel, citron, oignons, lavande, thym, moutarde, graines de lin, raifort, etc.) à trouver et peu onéreux. Avec photos et explications à l’appui. Pour tous les maux du quotidien : rhume, toux, otite, entorses, hématomes, mal de dos, ballonnements, etc.



Par exemple, la compresse de graines de lin permet de soigner rhume et sinusite, toux et bronchite, irritation due à la sécheresse oculaire, etc.. Les graines de lin se révèlent efficaces dès qu’une application chaude et humide est possible. Ces petites graines ont une forte teneur en mucilages, qui

pénètrent dans la peau grâce à la compresse et agissent efficacement sous l’effet de la chaleur (modérée) et de l’humidité : les sinus sont mieux irrigués, les sécrétions peuvent s’écouler, la peau est protégée.



Autre exemple avec le cataplasme de pomme de terre qui fournit une chaleur intense. Cuites, les pommes de terre stockent la chaleur pendant de longues heures et la diffusent peu à peu. Pour ne

pas vous brûler, laissez refroidir les pommes de terre avant d’appliquer la préparation. Ce remède est recommandé en cas de tensions des cervicales et des épaules, du dos, en cas de toux, de bronchite ou d’otite.



En librairies, magasins bio et sur www.terrevivante.org









