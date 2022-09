Article publié le 15/09/2022 à 10:11 | Lu 137 fois Comprendre d'où viennent les vieux de Louis Ploton (livre)





Les éditions Erès ont publié cette année l’ouvrage Comprendre les vieux, pour un dialogue entre les générations, du psychiatre Louis Ploton. Un livre de 179 pages (12 euros) qui se propose de connaitre et de comprendre un peu mieux les générations d’anciens nés après-guerre.

Ce nouveau livre s’adresse principalement destiné aux jeunes professionnels de l'aide ou du soin mais également, à tous ceux qui sont en relation avec des aînés ayant grandi en France autour des années 1950, nés pendant la guerre de 1939-1945, un peu avant ou un peu après. Un focus sur une génération bien spécifique donc.



Plus concrètement, cet ouvrage de Louis Ploton, psychiatre et professeur de gérontologie, se propose d’offrir « un panorama des conditions de vie de cette période, inimaginables à l'heure actuelle ».



En effet, soulignons que le fossé culturel qui sépare ces aînés de ceux qui les entourent ne fait l'objet d'aucun enseignement qui permettrait de mieux comprendre nombre de leurs propos et conduites.



L’auteur a donc souhaité, ici , aider à la transmission en racontant son enfance et sa jeunesse et plus généralement, le monde dans lequel ont vécu les personnes âgées d'aujourd'hui.









