Compléments alimentaires : huit choses à savoir avant d'acheter Ces dernières années, les compléments alimentaires se sont glissés dans le quotidien de millions de Français. Entre le temps passé devant les écrans, le stress permanent et les repas souvent rapides, notre corps réclame un petit coup de pouce. Oméga 3, magnésium, vitamine D, collagène, probiotiques… les noms fusent, promettant chacun une santé retrouvée. Le point avec Andreas Jansoon, naturopathe et nutrithérapeute.

Mais derrière les slogans séduisants et les emballages brillants, il faut savoir faire le tri. Un produit peut sembler parfait sur le papier, mais contenir des additifs inutiles ou des formes de nutriments peu absorbables.



Choisir un complément, ce n’est donc pas suivre une mode. C’est placer sa confiance à la fois dans le fabricant et dans son propre corps.



Voici 8 repères simples, à la fois scientifiques et naturopathiques, pour vous aider à sélectionner des produits qui soutiennent réellement votre santé.



1. Pureté et traçabilité avant tout

Avant de mettre quoi que ce soit dans votre bouche, demandez-vous d’où vient cet ingrédient.



Un flacon peut afficher un discours parfait, mais si les matières premières sont polluées ou excessivement raffinées, l’efficacité s’en trouve compromise. Optez pour des plantes cultivées sans pesticides, ou mieux, en bio, des vitamines issues de fermentation naturelle et des minéraux rigoureusement contrôlés.



Un laboratoire sérieux indiquera l’origine des composants, ses méthodes d’extraction et les contrôles effectués sur chaque lot. Les labels Bio, GMP, ISO 22000 ou HACCP ne sont pas de simples logos : ils attestent d’une vraie exigence de qualité.





2. La forme chimique compte plus que la dose



Toutes les vitamines et tous les minéraux ne se valent pas. Ce qui importe, c’est la forme chimique que votre corps sait réellement absorber.



Prenons le magnésium : la forme oxyde, très économique, reste souvent bloquée dans l’intestin et provoque très souvent des troubles digestifs. En revanche, le bisglycinate ou le malate franchissent facilement la barrière intestinale et nourrissent les cellules en profondeur.



Pour les oméga 3, les huiles de poisson (EPA/DHA) sont directement utilisables, alors que les oméga 3 du lin nécessitent une conversion souvent insuffisante, les rendant très peu absorbables, en particulier si vous êtes d’origine Européenne.



Moralité : privilégiez une formulation de qualité, même à dose modérée, plutôt qu’un flacon surdosé que votre corps ne saura pas exploiter.





3. Moins d’additifs, plus de santé



Un bon complément se juge aussi à ce qu’il ne contient pas. Beaucoup de produits, même vendus en pharmacie, regorgent d’additifs : dioxyde de titane, stéarate de magnésium, colorants, arômes…



Ces agents facilitent la fabrication, mais n’apportent absolument aucun bénéfice thérapeutique. Certains perturbent même le microbiote ou augmentent le stress oxydatif. L’EFSA a d’ailleurs restreint l’usage du dioxyde de titane pour ces raisons.



Conseil pratique : choisissez la formule la plus épurée possible. Une vitamine C pure, par exemple, suffit largement pour soutenir l’immunité et la synthèse du collagène.





4. Le bon dosage : la juste mesure



« Plus » n’est pas toujours « mieux ». Chaque micronutriment possède une zone d’efficacité optimale : en dessous, il ne fait rien et au dessus, il peut surcharger le foie, les reins ou le système nerveux.



Exemple : la vitamine D3 se situe généralement entre 1 000 et 5 000 UI par jour, selon votre âge, votre exposition solaire, votre poids et votre taux sanguin. Au delà, sans la vitamine K2, le calcium risque de se déposer dans les artères.



De même, le fer, le zinc ou le sélénium sont particulièrement utiles, mais seulement après un bilan sanguin.



Quant aux vitamines hydrosolubles (C, B), l’excédent est simplement éliminé dans les urines. Attention à ne pas jeter votre argent par les fenêtres donc. Cherchez toujours la dose adaptée à votre profil, pas la performance maximale.





5. Le format qui vous convient



Le meilleur complément est celui que vous prendrez régulièrement. Les gélules sont pratiques, les poudres plus naturelles, les huiles faciles à absorber. Les ampoules ou sprays conviennent aux enfants ou aux personnes âgées.



Le format influe également sur la stabilité. Une huile d’oméga 3 en capsule opaque résiste mieux à l’oxydation qu’une bouteille ouverte, par exemple. À l’inverse, le collagène en poudre se conserve très bien et permet d’ajuster la dose à chaque utilisation.





6. L’intelligence des cofacteurs



Dans la nature, rien n’agit isolément. Les nutriments fonctionnent en synergie : la vitamine D facilite l’absorption du calcium, mais sans la vitamine K2, ce dernier peut se loger dans les artères.



Le magnésium travaille de concert avec la vitamine B6 et la taurine, le zinc renforce l’action de la vitamine C, qui elle-même renforce celle du collagène, etc. Un bon complément respecte ces interactions : il « parle le langage du corps », pas celui du marketing.





7. Un produit adapté à votre terrain



Chaque individu a son propre métabolisme. L’âge, le stress, l’alimentation, le sommeil, les traitements médicaux… influencent vos besoins. Végétarien ? Pensez à la B12 et au fer. Senior ? La vitamine D3 prend tout son sens.



Si votre digestion est fragile, certains probiotiques peuvent même aggraver le déséquilibre. L’idéal : un complément qui s’ajuste à votre situation, pas à la mode du moment. Un bilan sanguin ou un accompagnement naturopathique reste la meilleure base de décision.





8. L’hygiène de vie avant le flacon



Même le complément le plus perfectionné ne remplacera jamais une alimentation équilibrée, un sommeil réparateur, une activité physique régulière et une bonne gestion du stress via la respiration physiologique et la régulation des rythmes circadiens.



Ces piliers constituent le socle sur lequel les compléments peuvent réellement agir : ils optimisent, ils ne comblent pas à eux seuls.





