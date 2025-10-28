Santé Le vaccin antigrippal bientôt obligatoire pour les soignants et résidents d’Ehpad ? La question d’une obligation vaccinale contre la grippe pour les professionnels de santé et les résidents des Santé publique France (ESMS) – notamment des EHPAD – refait surface en France. Alors que le taux de couverture reste très faible chez les soignants, cette mesure est débattue politiquement. Où en est-on ? Quelles sont les données, les pistes et les résistances ? PAR SENIORACTU.COM | Publié le Mardi 28 Octobre 2025

1. Le contexte : une couverture vaccinale faible et des enjeux élevés La vaccination contre la grippe saisonnière est recommandée en France pour les professionnels de santé et ceux en contact régulier avec des personnes à risque de formes graves.



Cependant, les chiffres sont préoccupants : chez les personnels des établissements sociaux et médico-sociaux (ESMS), dont les Ehpad, la couverture vaccinale antigrippale reste « faible et en baisse ».



Par exemple, selon une estimation publiée récemment, seuls environ 21 % des personnels soignants dans les Ehpad auraient été vaccinés contre la grippe pour la saison 2024-2025.



La conséquence est claire : les personnes âgées hébergées, souvent fragiles, restent exposées à une circulation virale qu’un personnel non vacciné peut favoriser.

2. Pourquoi une obligation vaccinale est évoquée ?

La Fédération hospitalière de France (FHF) a affiché, en mai 2025, son souhait d’étendre l’obligation vaccinale aux soignants pour la grippe.

Une proposition de loi déposée en juillet 2025 par Agnès Firmin Le Bodo prévoit d’inscrire la vaccination antigrippale dans le tableau des vaccinations obligatoires pour les professionnels de santé.

Le faible taux de vaccination du personnel, combiné au risque élevé de complications chez les résidents d’Ehpad, mène certains experts à considérer l’obligation comme « évidente ». Plusieurs motifs poussent à envisager cette mesure :

3. Quelles sont les limites et les résistances ?

Le Haute Autorité de Santé (HAS) a jusqu’à présent maintenu la position que la vaccination antigrippale reste une recommandation, et non une obligation, pour les professionnels.

D’un point de vue réglementaire, rendre cette vaccination obligatoire nécessite que plusieurs critères soient remplis : notamment une efficacité démontrée, une incidence nosocomiale documentée, et un bénéfice-risque favorable.

Sur le terrain, l’idée d’une obligation soulève des questions de consentement, de liberté professionnelle, mais aussi de logistique (accès au vaccin, suivi, gestion des refus). Malgré ce contexte, plusieurs obstacles subsistent :

4. Et les résidents d’Ehpad ? Pour les résidents d’Ehpad, la vaccination antigrippale est fortement recommandée, notamment pour les personnes âgées et/ou avec comorbidités.



À ce jour, aucune obligation légale ne s’applique aux résidents quant à la vaccination antigrippale, contrairement à certaines anciennes mesures pour d’autres vaccins. Cependant, dans certains établissements médico-sociaux, la pression pour vacciner est importante, tant au plan sanitaire qu’organisationnel (circulation virale, isolement des résidents, mobilisation des équipes).

5. Quel calendrier pour une éventuelle obligation ?

Un avis officiel est attendu début 2026 de la part des instances sanitaires concernant une obligation vaccinale des soignants contre la grippe.

D’ici là, le renforcement de la vaccination par l’incitation, la facilitation (campagnes sur site), l’information, et la couverture gratuite/prise en charge sont privilégiés.

Si une obligation était instaurée, elle devrait passer par un mécanisme législatif ou réglementaire – ce qui nécessite un temps de préparation et un consensus national. Selon les informations actuelles :

En résumé : la vaccination antigrippale pour les soignants et résidents d’Ehpad n’est pas encore obligatoire, mais la question est clairement à l’ordre du jour. Une obligation pour les professionnels de santé est activement débattue et pourrait voir le jour début 2026.



Pour les résidents, la recommandation reste forte. Dans cette période où la grippe reste un enjeu majeur de santé publique – notamment pour les personnes âgées –, cette mesure pourrait marquer une évolution importante de la politique vaccinale.



Pour le public cible, l’essentiel reste de rester informés, de solliciter la vaccination si éligible, et de comprendre que la protection collective commence aussi par la protection des soignants.





