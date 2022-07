Article publié le 04/07/2022 à 08:52 | Lu 106 fois Complément alimentaire : Hollis présente sa nouvelle cure "Ménopause"





Hollis est une jeune marque de compléments nutritionnels : elle vient tout juste de présenter sa nouvelle cure « ménopause » pour accompagner les femmes dans cette période, plus ou moins délicate selon chacune. Compter 29,90 euros pour 90 gélules.

A l'instar de l'adolescence, de la grossesse ou encore du post-partum, la ménopause est une période de bouleversements et de transition hormonale et identitaires, plus ou moins symptomatiques et plus ou moins bien vécue selon les femmes.



Cette phase a (trop) longtemps été considérée comme le début de la vieillesse pour les femmes, mais aujourd’hui, le paradigme change, et la ménopause signe le point de départ d’une nouvelle période de vie.



Pour aider les femmes à aborder cette nouvelle étape, cette jeune marque a créé la cure « ménopause ». Elle vise à contribuer à lutter contre les différents symptômes qui accompagnent cette phase, tels que les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, mais aussi l’irritabilité, le manque de libido, la fatigue ou encore l’ostéoporose !



Composition de la cure :

- Sauge : action sur les sueurs nocturnes et les bouffées de chaleur

- Houblon bio : action sur les bouffées de chaleur, améliore la qualité du sommeil

- Actée à grappes noires : action sur les bouffées de chaleur

- Tryptophane : acide aminé précurseur de la sérotonine (sérénité, apaisement), action sur les bouffées de chaleur

- Maca : plante adaptogène, diminue la fatigue et rééquilibre la libido

- Vitamines B6, B9 et B12 : diminution de l'homocystéine, facteur de risque cardio-vasculaire (B9, B12), diminution du risque de cancer du sein (B9), cofacteur synthèse neurotransmetteurs (B6,B9,B12)

- Magnésium : lutte contre la fatigue émotionnelle et physique, permet de mieux faire face au stress et apaise le sommeil

- Vitamine D3 : permet de lutter contre l'ostéoporose.









