Comment s'occuper pendant sa retraite ?

Après des dizaines d’années d’activités en entreprise, avec de nombreuses responsabilités et des missions importantes, il est parfois difficile de s’arrêter et d’opter pour un mode de vie plus calme. Voici donc trois conseils pour bien débuter sa retraite !

Garder contact avec le monde de l’entreprise

Partir en retraite ne met pas forcément un terme à toutes les relations avec le travail. On peut parfaitement rester en contact avec des collègues et prendre des nouvelles de son réseau professionnel.







L’auto-entreprise aide parfois à compléter des pensions de retraite et à s’assurer un niveau de vie convenable. Légalement, il est autorisé de



Rester en contact avec ses proches

Prendre sa retraite est aussi l’occasion de renforcer ses relations familiales et amicales. Il est possible d’appeler ses enfants toutes les semaines ou encore de déjeuner avec un ami de longue date. On peut également essayer de reprendre contact avec d’anciennes connaissances.



Grâce à Internet, on peut envoyer des mails, organiser des appels en visio ou s’inscrire sur Facebook pour suivre l’actualité de ses amis, de ses enfants et petits-enfants. Autrement, envoyer des lettres ou des cartes personnalisées est toujours une possibilité de communication.



Développer une activité physique douce

Pour rester en contact avec ses amis et de la famille, il est judicieux de proposer une activité de groupe qui conviendra à tout le monde. Bien sûr, on peut toujours se retrouver pour un anniversaire au restaurant ou se rassembler pour le déjeuner du dimanche. Cela étant dit, il est aussi important de garder une activité physique régulière.



Dès lors, on peut inviter un proche à réaliser une promenade en plaine. Avec un ami, on peut tester des



Par ailleurs, la plupart des villes soutiennent des associations pour les seniors, ce qui permet de sortir un peu de chez soi et de rencontrer de nouveaux visages.









