Comment s'habiller après 60 ans sans sacrifier son style en 2024 ? Arrêtons les préjugés : entrer dans la soixantaine ne signifie en aucun cas renoncer à son sens du style. Au contraire, c'est une période de la vie où l'expérience et la confiance en soi peuvent se refléter à travers le choix de vêtements. Bien que les modes et les tendances évoluent constamment, la clé pour s'habiller après 60 ans réside dans la capacité à adapter son style personnel à sa propre morphologie, à son mode de vie et à sa personnalité.







Trouver l'équilibre entre confort et tendance



Pour bien s'habiller après 60 ans, il est important de trouver un équilibre entre le confort et les tendances actuelles.



La mode d'aujourd'hui reflète heureusement cette volonté de privilégier les vêtements agréables à porter tout en étant basés sur les nouvelles tendances.



Ainsi, évitez de suivre trop près les modes éphémères et concentrez-vous plutôt sur les basiques intemporels qui vous assureront une allure élégante et moderne.





Les incontournables du dressing pour les femmes de 60 ans et plus



Après 60 ans, certains basiques sont indispensables dans votre garde-robe. Parmi eux, on trouve :

Le jean : un bon jean adapté à votre morphologie sera à la fois confortable et stylé,

Les baskets : elles apportent une touche décontractée et moderne à vos tenues tout en restant confortables au quotidien,

Le trench-coat : un classique indémodable qui apporte du cachet à n'importe quelle tenue,

La chemise blanche : associée à un pantalon de couleur, elle vous offre une allure chic et professionnelle.



S'habiller en été après 60 ans : choisir ses vêtements de plage et maillots de bain



Lorsque la saison estivale arrive, il est indispensable de se sentir bien dans sa peau quel que soit son âge.



Pour être au top sur la plage, optez pour des kaftans, des robes longues ou des tuniques amples portés par-dessus votre maillot de bain. N'oubliez pas d'ajouter un chapeau de paille pour protéger votre visage du soleil tout en restant stylée.



En ce qui concerne les maillots de bain, préférez les modèles une pièce élégants et mettant en valeur votre silhouette plutôt que d'éviter complètement la plage.





Comment s'habiller pour les occasions spéciales après 60 ans ?



Après 60 ans, le choix de tenues pour les événements importants peut parfois s'avérer complexe.



L'objectif est de ne pas dévoiler trop de choses à la fois et de privilégier les coupes flatteuses pour votre morphologie.



Pour ce faire, vous pouvez miser sur les accessoires, apportant une touche d'originalité sans être vulgaire ou trop guindée, et pensez à ajouter des bijoux imposants ou un foulard assorti à votre tenue.



N'hésitez pas à jouer avec les couleurs et les paillettes. Et oui, pour une allure festive, osez porter des vêtements aux teintes vives en veillant toutefois à les équilibrer avec des éléments plus sobres de votre tenue.



