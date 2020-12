Article publié le 10/12/2020 à 01:00 | Lu 54 fois Comment faire plaisir à ses proches lorsqu'on est loin d'eux ?





Ces derniers mois, dans un contexte sanitaire très difficile, nous avons été contraints de réduire fortement nos interactions sociales et avons été coupés de nos ainés afin de les protéger. C’est pourquoi l’envie d’apporter du réconfort même à distance n’a jamais été aussi forte.

Vous trouverez dans cet article plusieurs idées pour faire plaisir à vos proches qui habitent loin de chez vous :



Envoyer du courrier

Un peu délaissé au profit des emails et autres messages numériques par les nouvelles générations, le courrier reste pourtant le support indémodable de communication qui conserve quelques avantages par rapport au numérique.



Matériel par définition, on peut le conserver dans un endroit secret, le relire, le perdre, le retrouver, le transmettre… Le papier a ce petit quelque chose de romanesque que le numérique n’aura jamais, il laisse une trace, un souvenir.



C’est pourquoi, envoyer une lettre ou une carte postale reste sans conteste une marque d’attention incontournable pour faire plaisir à distance.



Envoyer des fleurs

Idéal pour faire plaisir à ses proches en toute occasion, l’envoi de fleurs est lui aussi un geste intemporel qui ne finit pas d’émouvoir ceux qui en bénéficient.



Le bouquet de fleurs est « le » cadeau qui traverse les époques sans jamais se faner. En effet, envoyer des fleurs est toujours une touchante attention qui fait d’autant plus plaisir qu’elle arrive souvent par surprise.



Quoi de mieux quand on est loin de ceux qu’on aime que de pouvoir leur transmettre un message d’affection à l’aide d’un joli bouquet de fleurs ?



Les fleurs peuvent s’offrir en suivant une symbolique des couleurs bien précise, selon le message à transmettre. On n’offre pas des fleurs de la même couleur pour une déclaration d’amour, demander pardon ou fêter l’arrivée d’un nouveau-né.



Vous l’aurez compris, pour une



Envoyer un kit de création DIY (do it yourself)

La nouvelle tendance pour faire plaisir, c’est l’envoi d’un kit pour réaliser à la maison une création manuelle. Du kit de pâtisserie à la bougie parfumée en passant par les cosmétiques « maison » et le bonnet à tricoter, il y en a pour tous les goûts !



Le cadeau à faire soi-même est le nouveau concept qui cartonne car plus qu’un objet, c’est un moment de création ludique et insolite que l’on offre.



On se rappellera sans doute plus longtemps de la bougie DIY fabriquée à la maison avec des copeaux de cire, des huiles essentielles et un joli pot en verre ! Et on l’appréciera d’autant plus qu’on l’aura réalisée soi-même.



Quel que soit l’option choisie, l’envoi d’une lettre, d’un bouquet de fleurs ou d’un kit créatif, l’attention est ce qui compte finalement le plus pour se rapprocher de ceux qui sont loin. Un peu délaissé au profit des emails et autres messages numériques par les nouvelles générations, le courrier reste pourtant le support indémodable de communication qui conserve quelques avantages par rapport au numérique.Matériel par définition, on peut le conserver dans un endroit secret, le relire, le perdre, le retrouver, le transmettre… Le papier a ce petit quelque chose de romanesque que le numérique n’aura jamais, il laisse une trace, un souvenir.C’est pourquoi, envoyer une lettre ou une carte postale reste sans conteste une marque d’attention incontournable pour faire plaisir à distance.Idéal pour faire plaisir à ses proches en toute occasion, l’envoi de fleurs est lui aussi un geste intemporel qui ne finit pas d’émouvoir ceux qui en bénéficient.Le bouquet de fleurs est « le » cadeau qui traverse les époques sans jamais se faner. En effet, envoyer des fleurs est toujours une touchante attention qui fait d’autant plus plaisir qu’elle arrive souvent par surprise.Quoi de mieux quand on est loin de ceux qu’on aime que de pouvoir leur transmettre un message d’affection à l’aide d’un joli bouquet de fleurs ?Les fleurs peuvent s’offrir en suivant une symbolique des couleurs bien précise, selon le message à transmettre. On n’offre pas des fleurs de la même couleur pour une déclaration d’amour, demander pardon ou fêter l’arrivée d’un nouveau-né.Vous l’aurez compris, pour une livraison de fleurs réussi, reportez-vous à la symbolique des couleurs, vous serez certain(e) de ne pas vous tromper.La nouvelle tendance pour faire plaisir, c’est l’envoi d’un kit pour réaliser à la maison une création manuelle. Du kit de pâtisserie à la bougie parfumée en passant par les cosmétiques « maison » et le bonnet à tricoter, il y en a pour tous les goûts !Le cadeau à faire soi-même est le nouveau concept qui cartonne car plus qu’un objet, c’est un moment de création ludique et insolite que l’on offre.On se rappellera sans doute plus longtemps de la bougie DIY fabriquée à la maison avec des copeaux de cire, des huiles essentielles et un joli pot en verre ! Et on l’appréciera d’autant plus qu’on l’aura réalisée soi-même.Quel que soit l’option choisie, l’envoi d’une lettre, d’un bouquet de fleurs ou d’un kit créatif, l’attention est ce qui compte finalement le plus pour se rapprocher de ceux qui sont loin.







Dans la même rubrique < > Rouges, blancs et effervescents : les vins bio de Wolfberger Champagne, c'est Noël en famille Des idées de cadeaux de Noël, gourmands ou non...