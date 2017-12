Article publié le 05/12/2017 à 01:00 | Lu 209 fois Comment éviter les arnaques sur un site de rencontres ? Selon une enquête menée en fin 2016, près de la moitié (43%) des personnes inscrites sur un site de rencontre ont peur des arnaques en ligne. De fait, chaque année en France, ces actions frauduleuses atteindraient les 150 millions d’euros ! Souvent, les victimes se trouvent démunies face à ces escroqueries et ne savent pas comment réagir. Club-50plus, site de rencontres réservé aux quinquas et plus décrypte ce phénomène et fournit les clés essentielles afin que les utilisateurs puissent se protéger.

Les arnaques en ligne (ou scams en anglais) se déroulent toujours de la même manière : le fraudeur contacte sa victime potentielle sur Internet. Très rapidement, il propose de converser en privé, directement sur son adresse mail, sur un service de messagerie instantanée ou par téléphone.



L’objectif est clair : il s’agit de sortir le plus rapidement possible du cadre « officiel » du site Internet. Attention également : dès le départ, certains indices du profil ne trompent pas : une photo trop avantageuse, de nombreuses fautes d’orthographes (les auteurs étant souvent étrangers ; l’Afrique regorge de ce type d’escrocs), des banalités et bien entendu, aucune rencontre de visu possible…



Dans un premier temps, l’escroc va tenter de gagner la confiance de sa victime en menant de longues discussions, souvent passionnées. Il met en avant sa sincérité et son honnêteté, il évoque bien évidemment, une histoire sérieuse. Il joue la carte du romantique, il envoie des poèmes et se met très rapidement à parler du grand amour (si, si ça marche encore !).



Cette relation peut rapidement se transformer en une réelle relation amoureuse, passionnelle, voire même addictive pour certaines personnes plus fragiles que d’autres. L’escroc envoie à sa victime des photos et des messages… Cette dernière, méfiante de prime abord, s’ouvre et finit par succomber à son « charme ».



Une fois la confiance gagnée, souvent après avoir révélé des informations personnelles ou des secrets intimes (avec régulièrement une petite note de drame, un amour perdu très jeune, un veuvage récent), l’auteur explique à la victime qu’il se trouve dans une situation financière difficile et lui demande de lui envoyer de l’argent.



Là encore, les scénarii sont toujours les mêmes et donc facilement identifiables :



• il s’est fait voler ses cartes bancaires et/ou papiers d’identité et ne peut plus accéder à son argent,

• son visa a expiré et il est en prison,

• il est dans un hôtel mais ne peut plus payer la facture et le gérant garde ses papiers en contrepartie,

• il a été attaqué, se trouve à l’hôpital et doit payer sa facture,

• son fils ou sa fille est gravement malade et il a besoin d’argent pour payer une opération ou un traitement vital,

• il demande aussi souvent à sa victime d’encaisser un chèque (volé) pour lui et de lui renvoyer la somme en espèces par le système Western Union ou Monegram.



La liste est longue… Mais globalement le procédé reste le même. Une fois le premier paiement effectué, l’auteur recommencera quelques temps plus tard pour d’autres raisons jusqu’à ce que la victime ne soit plus en mesure de payer. Ce n’est qu’à ce moment-là que le contact sera définitivement interrompu et l’argent « prêté » ne sera bien évidemment jamais remboursé.



Pour éviter toute tentative d’arnaque, il n’y a qu’une seule solution : ne jamais envoyer d’argent. Si la pression est trop forte, ouvrez-vous en à votre entourage ou stoppez toute relation avec l’escroc. Attention, en cas d’arnaque, sachez que vous ne récupérerez jamais l’argent versé.



Quelques recommandations du Club-50plus



1. Choisir un site sérieux et sécurisé.



2. Communiquer uniquement via la plateforme de rencontres et être certain(e) de l’identité de l’autre personne avant de donner des informations privées.



3. En cas de doute, rechercher la photo de profil sur un moteur de recherche pour vérifier qu’elle n’ait pas été usurpée. Effectuer d’autres recherches sur Google et les réseaux sociaux afin de voir si le nom de la personne correspond bien aux informations données. Il existe également de nombreux sites spécialisés avec des listes noires.



4. Se méfier des sentiments enflammés trop vite avoués et du romantisme immédiat.



5. Ne pas hésiter à contacter les administrateurs du site de rencontres afin de signaler tout profil suspect.



6. En cas de doute, stopper le contact avec cette personne et signaler le faux profil au service support du site de rencontres. En cas de vol ou usurpation, il est recommandé de porter plainte auprès de la police et/ou de contacter un avocat.



« Pour conclure, rien ne vaut la vigilance et plus le doute s’installe rapidement, moins le risque de se faire piéger est grand déclare Hélène Cuney, responsable France de Club-50plus. Il est également important de s’inscrire exclusivement sur des sites de rencontres sérieux. De notre côté, nous examinons manuellement toutes les photos de profils et nous disposons d’outils pour signaler ceux paressant suspects. Cela nous permet d’être très réactifs. Et je le répète encore une fois, n’envoyez jamais d’argent à une personne que vous n’avez jamais vu ! ».