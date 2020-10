Article publié le 09/10/2020 à 01:00 | Lu 80 fois Comment bien chauffer sa maison ?





Comment bien chauffer sa maison, pour profiter d’un logement agréable, tout en réalisant des économies d’énergie ?

L’hiver approche et les températures commencent à diminuer. Que vous soyez frileux ou non, votre logement doit être agréable à vivre, et son chauffage bien maitrisé.



Alors comment bien chauffer sa maison au bois (avec un insert ou un poêle à granules), au fioul (fuel), au gaz ou à l’électricité ? Quels gestes simples adopter au quotidien ? Et comment améliorer votre chauffage de manière durable, pour profiter d’un confort thermique optimal et d’économies d’énergie sur le long terme ?



Conseils et astuces pour bien chauffer sa maison : une fois votre chauffage allumé pour l’hiver, plusieurs habitudes peuvent vous aider à améliorer sa performance et le confort de votre maison.

Bien utiliser votre chauffage Voici quelques conseils pour vous aider à optimiser le fonctionnement de votre système de chauffage :

- ne pas éteindre complètement votre chauffage en cas d’absence : il doit en effet toujours être maintenu à une température minimum. Pratiques et économiques, certains appareils de chauffage -comme les



- chauffer votre maison de manière homogène : pour éviter la surchauffe de certains appareils de chauffage, assurez-vous de maintenir un écart de température inférieur à 3°C entre deux pièces communicantes.



Pour que votre maison ne soit pas trop longue à chauffer, n’attendez pas non plus l’arrivée du grand froid pour allumer votre chauffage.



Si votre logement est équipé d’un système de chauffage central, pourquoi ne pas commencer par allumer un simple chauffage d’appoint ? Des radiateurs d’appoint mobiles très performants sont aujourd’hui proposés sur le marché ;



- opter pour des appareils dotés de fonctions de programmation (thermostat programmable, thermostat connecté), pour régler la bonne température dans chaque pièce : l’ADEME (Agence de la transition écologique) recommande de chauffer les pièces de vie à 19°C environ, et les chambres à 17°C.



La température de votre salle de bain doit quant à elle être augmentée à 23 °C lorsqu’elle est utilisée. Adapter la température de votre chauffage à chaque pièce vous permet d’optimiser son rendement et ses performances énergétiques, et de profiter d’un logement plus confortable au quotidien ;



Adopter des gestes simples au quotidien Pour bien chauffer votre maison, pensez également à :

- aérer votre logement tous les jours : renouveler l’air ambiant permet de profiter d’une atmosphère saine et d’éviter le phénomène de condensation (qui peut provoquer une sensation de froid, et pousser à augmenter la température de chauffe). Découvrez tous nos



- fermer les volets en hiver : si votre maison n’a pas de volets, vous pouvez installer des rideaux épais et doublés devant vos fenêtres, pour limiter les déperditions de chaleur. Pensez également à poser des tapis au sol et à isoler les tuyaux de chauffage et d’eau chaude dans les espaces non chauffés (garage, cellier, combles) ;



- colmater les fuites d’air sur vos fenêtres et installer des boudins devant vos portes, pour limiter les courants d’air et empêcher l’air froid de rentrer dans votre maison ;



- désencombrer l’espace devant vos radiateurs, pour optimiser la diffusion de chaleur ;



Adoptées au quotidien, toutes ces habitudes vous aident à améliorer le confort thermique de votre logement. Mais bien chauffer votre maison passe également par le choix d’un système de chauffage performant, économe en énergie et confortable à utiliser. Alors quelle énergie et quels radiateurs privilégier pour se chauffer aujourd’hui ?



Choisir un système de chauffage performant

Pour améliorer le chauffage de votre maison de manière durable, commencez par revoir son isolation thermique (toit, portes et fenêtres, murs, sols). En effet, il est inutile d’installer un système de chauffage performant si votre logement est une véritable passoire énergétique !



Quelle énergie ? Il existe aujourd’hui plusieurs énergies de chauffage. En fonction de vos besoins, de la situation géographique de votre logement, de son volume et de sa configuration, vous pouvez opter pour :

- un chauffage au bois : il offre un certain confort mais son installation est relativement coûteuse. Qu’il s’agisse d’un poêle à bois ou à granules, ce type de chauffage nécessite un espace de stockage et un effort physique conséquent ;



- un chauffage au fioul : polluant et peu pratique (la cuve de stockage doit être remplie régulièrement), ce type de chauffage est de moins en moins utilisé ;



- un chauffage au gaz : même si elles affichent de bons rendements, les chaudières restent chères à l’achat et utilisent une énergie polluante ;



- un chauffage à l’électricité : l’énergie électrique offre un chauffage efficace et économique. Facile à utiliser, il s’agit aujourd’hui du système de chauffage le plus plébiscité.

Quels radiateurs ? Après avoir choisi votre énergie de chauffage (= le système qui produit la chaleur), vous devez choisir vos radiateurs (= les équipements qui diffusent la chaleur). Si le chauffage à bois fonctionne à partir d’un insert ou d’un poêle à bois, le chauffage au gaz ou à l’électricité passe par l’installation de radiateurs dans toutes les pièces du logement.



Longtemps décriés par le passé, certains modèles de radiateurs électriques profitent aujourd’hui de nombreuses innovations et avancées technologiques, offrant un excellent confort de chauffe et des économies d’énergie sur le long terme.



Contrairement aux radiateurs d’un chauffage central au gaz, l’utilisation de ces appareils de chauffage ne nécessite aucun stockage particulier, et leur entretien se limite à un simple dépoussiérage de temps en temps.



En fonction de votre budget et de vos attentes en matière de confort, vous pouvez opter pour un radiateur convecteur, un panneau rayonnant ou un radiateur à inertie. Si les convecteurs et les panneaux radiants restent des appareils assez énergivores, les radiateurs à inertie offrent quant à eux des performances thermiques optimales.



En plus de diffuser la chaleur par rayonnement (offrant ainsi une chaleur douce et homogène), ces appareils modernes profitent d’une excellente inertie. Grâce à leur cœur de chauffe performant, ils continuent à chauffer même lorsqu’ils sont éteints. Équipés d’un cœur de chauffe liquide, les radiateurs à inertie fluide présentent un risque de fuite et un pouvoir d’accumulation moins intéressant que celui des radiateurs à inertie sèche. Ces appareils apparaissent aujourd’hui comme les radiateurs électriques les plus performants du marché.



Certains modèles intelligents sont équipés de fonctionnalité innovantes et modernes : programmable ou pilotable à distance, ils s’adaptent aux évènements du quotidien et vous permettent ainsi de réaliser d’importantes économies sur votre facture d’électricité.



Certains fabricants (comme Rothelec) proposent de vous accompagner pour la mise en place de vos radiateurs connectés. Ils vous guident et vous expliquent toutes les fonctionnalités des appareils, pour des radiateurs faciles à utiliser !









