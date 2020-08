Article publié le 27/08/2020 à 02:00 | Lu 134 fois Clinique Saint-Cloud : un établissement spécialisé en orthopédie avec prise en charge personnalisée





De jeunes chirurgiens ont décidé de dépoussiérer le secteur de la santé pour mieux le réinventer et construire dès aujourd'hui la médecine de demain... Dans le domaine de l'orthopédie (médecine des pieds), un de ces établissements « nouvelle génération » est représenté par la Clinique Saint-Cloud, Pôle de Chirurgie du sport et de l'arthrose de l'Ouest Parisien. Présentation.

Alors que 300 millions de personnes souffrent d'arthrose dans le monde et qu'elles seront 600 millions d'ici 2050, la France (vieillissante) compte déjà plus de dix millions de malades (soit plus d'une personne sur dix !).



Rappelons que cette maladie articulaire, qui se manifeste par une dégénérescence anormale des cartilages, est très répandue dans les doigts, les genoux et les hanches. Dans ces deux derniers cas, il est donc le plus souvent nécessaire de mettre en place des prothèses.



Or, en pratique, chaque cas est unique et nécessite une grande précision pour la mise en place des prothèses. Mais aujourd'hui encore, la prise en charge peut, dans certains cas, occasionner de nombreux problèmes (ex : une inégalité de longueur de jambes) et pourrait donc être améliorée.



De plus, comme de nombreuses chirurgies, les problèmes liés à l'arthrose ne s'arrêtent pas suite à une intervention, même réussie : il faut une rééducation, il y a de la paperasse administrative à gérer, il peut être nécessaire de prendre une aide à domicile... Face à tout cela, les patients se retrouvent souvent désemparés au vu de toutes ces contraintes à gérer.



Pourtant, un des enseignements de la crise sanitaire actuelle est l'importance d'une bonne prise en charge, avec un réel suivi, et qui intègre aussi une réelle dimension humaine. Ce que propose la Clinique Saint-Cloud près de Paris.



De fait, cet espace a été spécialement conçu pour offrir une prise en charge qui se veut « 100% innovante » aux patients puisqu'il propose : une équipe de chirurgiens jeunes et experts dans leur domaine (il n'y a pas de chirurgien "généraliste") ; des techniques modernes, à la pointe des connaissances médicales, qui utilisent le meilleur des outils numériques ; et un accompagnement personnalisé et global de chaque patient, y compris lorsque l'intervention chirurgicale est terminée.



Comment trouver LE chirurgien spécialisé à Paris ? Pour les malades, le mode de fonctionnement actuel est biaisé et choisir le professionnel de santé le plus compétent peut s'avérer être un challenge.

Dans la capitale, le réseautage est encore trop souvent la règle : les médecins adressent les patients à des chirurgiens qu’ils connaissent et la spécialisation de ce dernier n’est pas forcément un critère prioritaire.



L'équipe de cette clinique veut modifier les habitudes en proposant un service centré sur la spécialisation dans un domaine d'intervention en particulier. Alors même que chaque domaine d'intervention est ultra-technique et que les connaissances évoluent en permanence, l'équipe de chirurgiens mise sur la cohésion et l'association de leurs compétences ultra-personnalisées mais complémentaires pour donner un visage à la médecine de demain.



Précisons également que cet établissement utilise de nouvelles techniques chirurgicales, comme par exemple la réalisation de prothèses en céramique qui sont insérées avec une grande précision grâce à des guides sur-mesure fabriqués via des imprimantes 3D.



Cela permet notamment de supprimer le risque de luxation en post-opératoire, le risque d'inégalité de longueur des jambes, ou encore les éventuelles douleurs musculaires et tendineuses (hanche « trop tendue »).



Ces techniques dites "mini-invasives", couplées à un suivi innovant en post-opératoire (avec applications de suivi en ligne) permettent donc de récupérer beaucoup plus vite ! Ainsi, la plupart du temps, les patients sont opérés en chirurgie ambulatoire et peuvent rentrer chez eux le jour-même.



Avant l'opération, les patients reçoivent des conseils réguliers pour bien se préparer à l'opération (diététique, bien-être...).



L'équipe anticipe ensuite toutes les problématiques concrètes auxquelles chaque patient, en fonction de sa situation et de ses besoins, peut avoir à faire face :

• la recherche d'un kinésithérapeute qui se déplacera à domicile,

• la réalisation des démarches administratives (arrêt de travail, remboursement mutuelle...),

• la mise en relation avec des réseaux d'infirmiers,

• la mise en place de soins de confort à domicile,



Un suivi est également mis en place via des questionnaires à distance qui sont envoyés régulièrement aux patients.









