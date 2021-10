Article publié le 27/10/2021 à 01:00 | Lu 72 fois Citrouille : de nombreux bienfaits pour les seniors





L'année dernière, le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) a revu ses recommandations nutritionnelles pour les seniors. Parmi les repères à retenir, la consommation quotidienne d'au moins 5 fruits et légumes, ainsi que le conseillait déjà le Plan National Nutrition Santé (PNNS). Mieux vaut par ailleurs privilégier les légumes de saison qui s'avèrent meilleurs en bouche, plus riches en nutriments et... moins chers ! Très présentes sur les étals en automne, les courges renferment de nombreux bienfaits pour les plus de 60 ans. Et en particulier la citrouille, à mettre au menu régulièrement.

La citrouille, un légume antioxydant pour affronter l'automne

Traditionnellement, les derniers mois de l'année voient revenir les rhumes, sinusites, bronchites et autres affections qu'il vaut mieux éviter quand on avance en âge (surtout en cette période de Covid). Afin de bien résister aux virus de saison, renforcer son système immunitaire est essentiel et une bonne alimentation peut y contribuer.



Très riche en antioxydants, la citrouille permet de renforcer les défenses de l'organisme de façon totalement naturelle. Ce légume contient en effet du bêta-carotène, qui lui donne sa belle couleur orangée tout en aidant le corps à fabriquer de la vitamine A, bouclier contre les maladies automnales et hivernales.



La vitamine A présente également l'avantage d'améliorer la vision en freinant l'altération naturelle de la rétine, qui commence dès l'âge de 40 ans puis s'accentue inexorablement au fil du temps.

La citrouille pour une meilleure santé cardio-vasculaire et osseuse

Quand on prend de l'âge, le fonctionnement du cœur et des artères se modifie, tandis que les risques de pathologies cardio-vasculaires augmentent. Pour les prévenir, un mode de vie sain et, en particulier une nutrition adaptée, sont des éléments clés.



Bien connue pour améliorer la pression sanguine, la citrouille peut contribuer au maintien d'une bonne santé cardiovasculaire. Son secret : une forte teneur en potassium (340 mg pour 100 g de citrouille crue). Et ce n'est pas tout : ce légume bienfaisant jouerait aussi un rôle positif sur la santé des dents et sur celle des os.



Or, on sait que le risque d'ostéoporose augmente dès l'âge de 50 ans et que cette pathologie concerne 70% des femmes âgées de 80 ans et plus... Une raison supplémentaire de

Comment consommer la citrouille pour profiter de ses atouts santé ?

Pour tirer le maximum de bénéfices de la consommation de citrouille en automne, il faut avant tout bien la choisir. Idéalement, on se tourne vers un légume issu de l'agriculture biologique.



Publiée le 22 octobre 2018 dans le JAMA Internal Medicine, l’étude



Dès le mois de septembre, on peut trouver de la citrouille bio dans les magasins biologiques, sur les étals bio des marchés ou encore au rayon bio de certains magasins conventionnels -dans ce cas, les légumes bénéficient généralement d'un emballage spécial portant un label bio, le plus souvent AB (Agriculture Biologique).



Une fois les courses faites, on peut savourer la citrouille :

• en soupe ou en velouté, avec un peu de lait de coco ;

• sous forme de purée, associée par exemple à de la pomme de terre ;

• en poêlée, pour accompagner une bonne pièce de viande ou de poisson ;

• en gratin ;

• dans des tartes ;

• dans une confiture maison, cuite avec un peu de vin blanc pour la saveur.



On peut également consommer la citrouille sous forme de graines. Ajoutées à des salades composées ou croquées telles quelle, en snacks, les graines de citrouille permettent de profiter de nombreux nutriments.



Parmi ceux-ci, on peut citer le zinc, le fer, les acides gras essentiels, les protéines végétales, les vitamines A et vitamine E... Sans oublier des fibres douces qui facilitent et régulent le transit intestinal en cas de constipation.



mettre la citrouille à son menu dans des recettes variées , qu'elles soient salées ou sucrées.









