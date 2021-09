Article publié le 07/09/2021 à 01:00 | Lu 98 fois Cinq expériences "gastro" à Ténérife !





La variété climatique et paysagère de Tenerife se reflète dans sa gastronomie. Une gastronomie qui a d'ailleurs bien évolué au fil du temps ; les recettes traditionnelles coexistant de nos jours avec de nouvelles associations de saveurs et des techniques novatrices. Le tout accompagné de vins locaux dont les cépages, le climat et la particularité du sol volcanique de l’île leur donnent un caractère unique. Voici donc cinq idées gastronomiques à tester !

Tenerife, l'île du printemps éternel, est un lieu où il fait bon se détendre et s'amuser. Couronnée par le volcan du Teide, point culminant d’Espagne et Patrimoine Mondial de l'UNESCO, Tenerife est une destination complète : culture, villages pittoresques, paysages à couper le souffle, plages de rêve, grands événements et une gastronomie qui réjouira les papilles des grands et des petits.



A seulement 3h30 de vol de la France, Tenerife, qui séduit de plus en plus de Français, fait rimer douceur de vivre avec un climat printanier toute l'année.



Aujourd’hui, on le sait, les expériences gastronomiques font partie intégrante des voyages des Français à l’étranger. Voici donc quelques idées originales pour s’immerger dans la culture et le « lifestyle » canarien, autour de savoureuses dégustations de produits locaux !



Dormir au milieu des plantations au gîte rural El Patio de Tita

Ce gîte est situé dans la vallée de La Orotava, au pied du parc national du Teide, dans la municipalité

de Los Realejos. Engagé en faveur de l'environnement, il propose aux visiteurs un nouveau concept de

tourisme axé sur l'agritourisme et une offre gastronomique qui favorise la consommation de produits

locaux.



À cette fin, la Maison rurale El Patio de Tita, datant du XIXe siècle, compte six appartements destinés à des activités de tourisme rural depuis 2001 ; l'Eco Club El Patio, un club créé au sein d'une ferme biologique de près de 19.000 m2 consacrée à la culture de fruits et légumes de saison, ainsi que d'œufs, qui encourage un mode de vie sain ; et le Restaurant El Patio, un restaurant inclus dans le mouvement Slow Food, qui encourage la consommation de produits locaux et s'approvisionne en grande partie en produits biologiques de la ferme.



Déguster le vin exclusif de l’île à Bodegas Monje… mais pas que !

Bodegas Monje est situé dans une enclave exceptionnelle sur l'île de Tenerife, au lieu-dit « La Hollera » dans la commune d'El Sauzal avec vue sur le mont Teide. Une longue tradition de viticulteurs accompagne la famille Monje depuis 1750.



Les fûts de chêne et les systèmes de macération actuels cohabitent pour donner aux vins rouges, blancs et rosés des saveurs et un caractère particuliers, et se combiner parfaitement à la meilleure gastronomie des Canaries. Il est indispensable d’emporter quelques bouteilles de ces délicieux vins avec soi, car ils sont très peu exportés du fait des petites dimensions des exploitations de l’île.



Enfin, parmi les expériences proposées par ce lieu exceptionnel : l’atelier Vinotinte, qui permet de découvrir le processus de teinture à l’aide de colorants naturels et de feuilles de vigne. Au programme : promenade dans les vignobles de La Hollera pour récolter les fleurs et les plantes à utiliser, brunch au

Restaurant – Terrasse et atelier Ecoprint sur foulard en soie.



Apprécier l’un des meilleurs repas marins de l’île à la Vieja

La Vieja est un établissement appartenant à « Restaurantes de Adeje » et propose, au sud de Tenerife, une gastronomie locale prenant soin des moindres détails, dans un décor de restaurant marin traditionnel.



Le poisson frais est l’une des spécialités. La Vieja se niche à La Caleta, petit village chaleureux, au cœur d’une maison aux grands espaces, aux vues incroyables sur la mer et une grande terrasse s’ouvrant sur l’horizon.



Faire ses emplettes de produits locaux au marché de Tegueste

Ce qui n'était au départ que huit petits stands d'agriculteurs en juillet 2004 est devenu l'un des marchés d'agriculteurs les plus reconnus et appréciés de l'île de Tenerife, où plus de 34 producteurs vendent leurs produits.



Les visiteurs viennent chaque semaine au Mercado del Agricultor y Artesano de la Villa

de Tegueste pour acheter le meilleur d'une excellente sélection de fruits et légumes de saison

fraîchement cueillis, de produits biologiques locaux, de pain artisanal et de plats préparés, de vin, de

viande, d'œufs, de fromage et de produits laitiers, de miel, de fleurs et de plantes et d'artisanat.



Le marché fermier de Tegueste a lieu tous les samedis et dimanches de 8h à 14h. Pendant ces heures il devient un lieu de rencontre de toutes les générations. Un marché décontracté dans un cadre naturel, où il est possible de discuter avec les producteurs, et déguster des tapas pendant que les enfants jouent dans l'aire de jeux. En prime, non loin de là, la Bodega El Lomo et le restaurant Casa Tomás très populaires sur l’île !



Découvrir des plats traditionnels Canariens revisités au Mirador

En plus de se situer dans la ravissante Garachico, entre port de pêche, piscines naturelles, plages de

sable noir, et paysage volcanique, le Mirador promet un savoureux voyage culinaire canarien. A ses

deux adresses, sur les hauteurs de la ville et dans son centre historique, des compositions

surprenantes, mêlant saveurs d’antan et innovations, attendent leurs hôtes.



Cet élégant restaurant tient par ailleurs à élaborer ses plats à partir de produits locaux, et plus précisément dans la zone nommée « Isla Baja », formée par les communes de Buenavista del Norte, Garachico, Los Silos et El Tanque dans le nord-ouest de l'île.









