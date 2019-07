Choi Soon-hwa : mannequin senior à Séoul et star des réseaux sociaux

La Corée du sud est un pays connu principalement pour ses produits anti-âge (très populaires en Asie), ses chirurgiens esthétiques et pour sa « pop-culture » (groupes de jeunes chanteurs et chanteuses pop). Le fait est que depuis des années déjà, Séoul est devenu un véritable baromètre de la mode mais également, l’une des capitales asiatiques, « lanceuse de tendance ».Dans ce contexte, la réussite de Choi Soon-hwa est d’autre plus étonnante et rassurante, quelque part. En effet, cette femme de 75 ans travaillait il y a encore cinq ans comme aide-soignante dans un hôpital. Aujourd’hui, elle défile sur les podiums tout en étant une influence reconnue sur les réseaux sociaux !« Je crois qu'avoir ce boulot à mon âge est un miracle » confit-elle à l'AFP. Et d’ajouter : « C'est comme si je marquais un but à la dernière minute du temps réglementaire ». Sa vie a changé le jour où elle a vu une publicité à la télévision pour les mannequins seniors. Elle a suivi une formation et aujourd’hui, elle a réalisé son rêve : elle gagne de l’argent et elle est fière de ses cheveux gris (qu’elle ne teint plus).