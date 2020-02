Article publié le 19/02/2020 à 10:33 | Lu 107 fois Chine : un évêque chinois de 98 ans guérit du coronavirus On le sait, les personnes âgées sont particulièrement touchées par le coronavirus (tout comme par la grippe d’ailleurs). De fait, ce fait divers devrait donc rassurer les ainés qui contractent le virus… En effet, un évêque chinois âgé de 98 ans a finalement réussi à guérir de la maladie, indique une récente dépêche de l’agence Asia News !

Voici donc un peu d’espoir dans une Asie et plus précisément la Chine plongée dans l’enfer du coronavirus. En effet, un évêque chinois âgé de 98 ans avait été contaminé par la maladie le 3 février dernier à Nanyang (Province du Henan en Chine) selon les informations de l’agence Asia News.



Or, il se trouve qu’il a été testé négatif une dizaine de jour plus tard (le 14 février). L’homme qui souffrait d’autres pathologies liées à l’âge, est donc guéri du fameux Covid-19 alors qu’il a presque cent ans ! Ce qui en fait l’être humain le plus âgé à avoir guéri de la maladie.



D’après le dernier bilan de l’OMS en date du 18 février 2020, l’épidémie a fait près de 1.900 morts et 72.300 personnes contaminées, dépassant ainsi le bilan du Sras… Un Chinois de 80 est mort cette semaine en France après avoir contracté le virus. C’est pour le moment le seul mort dans l’Hexagone.



Pour limiter les risques, quelques conseils…

- Hygiène des mains : se laver les mains à l'eau et au savon régulièrement et utiliser une solution hydro-alcoolique dans les lieux publiques

- Eviter tout contact direct avec les animaux

- Se tenir à distance des personnes présentant des signes d'infection ORL (rhume banal, toux)

- Consulter un médecin en cas de fièvre supérieure à 38°C et de toux ou difficultés à respirer et porter un masque chirurgical (ou faute de masque, utiliser des méthodes de confinement (mouchoir ou main) lors des accès de toux et les éternuements.)









