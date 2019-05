Article publié le 29/05/2019 à 01:00 | Lu 78 fois Chine : le gouvernement veut améliorer les soins aux ainés C’est une thématique qui revient régulièrement dans l’actualité chinoise. Depuis quelques années déjà et alors que sa population vieillit à la vitesse grand « V », les autorités chinoises mettent en place de nombreuses politiques sociales pour venir en aide aux personnes âgées. Notamment en milieu rural.

Dans ce contexte, le gouvernement s’engage à améliorer davantage les établissements de santé pour les ainés et à assurer la sécurité des résidents des établissements de soins.



Les autorités locales, au plus haut niveau, viennent d’annoncer qu'elles poursuivraient l'actuelle campagne de quatre ans concernant l'amélioration des services de soins destinés aux personnes âgées, qui a débuté en 2017 indique un récent article de l’agence de presse officielle Xinhua.net.



Dans ce contexte, des mesures vont être prises « pour améliorer la qualité des établissements de santé pour les personnes âgées dans les zones rurales touchées par la pauvreté, afin de répondre aux demandes des anciens extrêmement pauvres ».



Les autorités s’engagent aussi à examiner de plus près les établissements (maisons de retraite) afin d'éviter les accidents ou les cas de maltraitance qui risquent de mettre la vie de ces résidents en danger.

Au cours des deux dernières années et depuis le lancement de la campagne, les autorités auraient enregistré et résolu près de 36.000 problèmes pouvant nuire à la qualité des services.



Quand on parle de la Chine, les chiffres sont toujours gigantesques et démesurés… Ainsi, selon les dernières statistiques publiées la semaine dernière par la Commission nationale de la Santé, d’ici 2050, le pays devrait compter 487 millions de personnes âgées de 60 ans et plus. Un véritable défi démographique à gérer pour les années à venir puisque les seniors représenteront alors plus du tiers de la population (35%).



Fin 2018, la Chine comptait 249 millions de personnes âgées de 60 ans ou plus et 163.800 maisons de retraite.











