Chablis Famille Savary : une affaire de famille Parmi les vins blancs français, le Chablis est certainement le plus réputé, notamment à l'étranger et dans les pays anglo-saxons, dont on connaît le goût pour les vins blancs. Les trois vins que nous vous proposons aujourd'hui sont élevés par une famille de vignerons, les Savary, qui s'attachent à offrir des vins particulièrement aboutis.







Comme c'est désormais la règle dans les belles maisons, on soigne également le visuel. Cela, afin d'offrir une unité de l'image du domaine grâce à de très élégantes étiquettes qui marient l'art contemporain à une typographie classique.



Les vins du Domaine Famille Savary bénéficient également dans leur majorité, des labels Terra Vitis et HVE et notamment, les trois vins que nous vous présentons ici.



Des vins qui font partie de la gamme « Expression & Origine » pour les Petit Chablis et Chablis et la gamme « Pureté & Terroir » pour le Chablis Hommage.



Entreprise familiale, le domaine Savary est désormais une maison qui bénéficie d’une belle réputation à l’étranger avec une présence au Royaume-Uni, aux Etats-Unis des pays amateurs de Chardonnay. Le Japon, la Corée ou le Canada bénéficient également des importations de cette belle maison française. Voici les trois flacons de notre choix.



Petit Chablis 2022



Des vignes âgées de 30 ans, un cépage chardonnay qui a bénéficié d’un ensoleillement permanent sur les côteaux calcaires du terroir chablisien, voilà ce Petit Chablis. Une robe jaune paille qui révèle un nez vif et riche.



En bouche, le fruit est très présent avec une minéralité qui laisse deviner de la rondeur que l’on perçoit dans la longueur.



Ce vin de plaisir s’accordera parfaitement avec un plateau de fruits de mer ou à l’apéritif avec quelques belles charcuteries. Un vin de copain mais de qualité. 13,90€ au domaine ou sur le site chablis-savary.com.



Chablis 2021



Immédiatement, c’est sa minéralité qui imprègne le nez dès que l’on ouvre ce flacon avant même de se servir un verre ; un chardonnay dans toute sa splendeur.



En bouche, il dévoile un caractère complexe et riche. Minéralité, fraîcheur mais aussi rondeur, ce Chablis de la famille Savary sera le compagnon idéal d’un poisson cuisiné. Notamment des poissons d’eau douce comme un sandre ou quelques filets de perches sauvages. 15,50€ au domaine.



Chablis Hommage 2021



Cette cuvée est un hommage à Raymond Bachelier, le père de Francine Savary. Elle est réalisée avec des raisins cultivés sur un côteau de la commune de Villy. Un terroir particulier qui dégage une minéralité puissante et saline.



La robe légèrement dorée est mise en valeur dans un verre délicat. Le nez demande à être aéré afin de laisser monter des arômes fruités. En bouche, fruits à noyaux, agrumes avec légèreté offrent une jolie rondeur qui se prolonge à plaisir.



Un vin qui mérite un poisson noble comme un Saint Pierre ou une jolie sole. 19€ au domaine ou www.chablis-savary.com.







Joël Chassaing-Cuvillier

