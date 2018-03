Article publié le 01/03/2018 à 03:18 | Lu 172 fois Cani-marche : marcher avec son chien et entretenir sa santé Prenez date, le 25 mars prochain aura lieu à Paris, une Cani-marche solidaire qui vise à mettre en avant les bienfaits de marcher avec son chien ! Un rendez-vous qui devrait séduire les seniors particulièrement sensibles à la présence de nos amis à quatre pattes.





Un des auteurs de l’étude, le Dr Zhiqiang Feng de l'université Saint Andrews en Ecosse, avance même que le niveau d’activité physique d’une personne âgée avec un chien est équivalent à celui d’une personne de 10 ans plus jeune que son âge réel. Bref, avoir un chien, en plus du plaisir de sa présence au quotidien, vous permet de rester en bonne santé et de ralentir le vieillissement !



C’est là l’intérêt de cette cani-marche qui se tiendra le 25 mars prochain à Paris (Bois de Vincennes) et qui met en relief, les bienfaits du chien sur la santé de son propriétaire. Au programme, une promenade de 4km qui se tiendra dans l’après-midi. Celle-ci -contrairement à celle du matin (Wamiz Run)- est non chronométrée et permettra d’effectuer une marche ou une petite course du dimanche avec votre copain poilu (le chien pas votre compagnon de vie).



Par ailleurs, cette marche est placée sous le signe de la solidarité : à chaque kilomètre foulé par leurs pieds et les pattes de leurs toutous, 1 euro sera reversé à l’association Chiens Guides Paris. Toute la journée, le Village Dog Friendly vous donner accès à des animations gratuites : toilettage et massage casse-croute au dog bar.



