Cancer colorectal : des kits de dépistage disponibles en pharmacie Vous avez entre 50 et 74 ans ? Vous êtes éligible au programme national de dépistage du cancer colorectal et vous souhaitez vous faire dépister ? Désormais des kits de dépistage sont disponibles en pharmacie.











Pour augmenter le taux de participation de la population cible à ce dépistage qui sauve des vies, les modalités d'accès ont été facilitées.



Désormais, si vous êtes éligible au dépistage du cancer colorectal, que vous ayez ou non reçu l'invitation, vous avez la possibilité de vous procurer un kit de dépistage en pharmacie.



Votre pharmacien vous donne des informations générales sur le dépistage et vous en explique l'utilisation. Il s'assure au préalable que vous remplissez bien les conditions d’âge (entre 50 et 74 ans).



Depuis le 1er mars 2022, les personnes éligibles peuvent également commander leur kit de dépistage en ligne et le recevoir chez eux depuis le site



Les modalités d’accès au test de dépistage pour les personnes concernées restent inchangées lorsqu’elles contactent directement :

leur médecin généraliste ;

un gynécologue ou un andrologue ;

un hépato-gastroentérologue ;

un médecin d’un centre d’examen de santé du régime général de l’Assurance Maladie (CES).



À noter : avec près de 43.000 nouveaux cas et 17.000 décès par an, le cancer colorectal est le 3e cancer le plus meurtrier. Il se développe lentement, souvent sans signe apparent et sans symptôme. Il touche aussi bien les femmes que les hommes et apparaît dans 95% des cas après 50 ans. Le diagnostic précoce du cancer colorectal, grâce au dépistage, permettrait de guérir 9 cancers sur 10.



Article publié le 08/11/2022