Article publié le 12/07/2022 à 01:00
Canada : violence envers les ainés et perceptions de ces dernières à l'égard de leur sécurité





Selon les données de l’Enquête sociale générale sur la sécurité des Canadiens (victimisation), environ 128.000 personnes âgées ont été victimes de violence au Canada en 2019. Les taux de victimisation avec violence étaient cinq fois plus faibles chez les personnes âgées de 65 ans et plus que chez les Canadiens plus jeunes (20 incidents par rapport à 100 incidents pour 1 000 personnes).

Dans l’ensemble, les trois quarts (76%) des ainés qui ont déclaré avoir été victimes de violence en 2019 ont été agressées physiquement.



Une plus petite proportion de personnes âgées que de Canadiens plus jeunes a déclaré avoir été victimes de violence de la part d’un partenaire au cours des cinq années ayant précédé l’enquête : 7,1% des personnes âgées ont indiqué avoir été victimes de violence psychologique ou d’exploitation financière et 1,5% ont déclaré avoir été victimes de violence physique ou sexuelle de la part d’un proche.



Pour autant, la plupart de ces ainés étaient plutôt satisfaits ou très satisfaits de leur sécurité personnelle par rapport à la criminalité (82%) et estimaient que le nombre d’actes criminels commis dans leur voisinage était moins élevé que dans les autres régions du Canada (77%) et déclaraient un sentiment d’appartenance à leur communauté plutôt fort ou très fort (72%).



Selon des données récentes, le taux d’affaires de violence envers les ainés déclarées par la police a augmenté de 22% de 2010 à 2020. La plus forte hausse a été observée au cours des cinq années précédentes chez les hommes âgés.



En 2020, près des deux tiers (64%) des ainés victimes d’une affaire de violence déclarée par la police ont été agressées par une personne autre qu’un membre de leur famille ou un partenaire intime. Plus du quart (28%) des victimes âgées de violence ont été agressées par une connaissance et un petit quart (24%) par un étranger.



Les femmes âgées qui ont été victimes d’une affaire de violence étaient deux fois plus susceptibles d’avoir été agressées par un partenaire intime que leurs homologues masculins (16% par rapport à 7%).



Dans plus de la moitié (60 %) des affaires de violence, l’agresseur de la personne âgée a eu recours à la force physique et dans 19% des affaires, une arme était présente. Environ le tiers (35%) des personnes âgées a subi une blessure corporelle résultant de la violence dont elles ont été victimes.



De 2015 à 2020, la violence envers les personnes âgées déclarée par la police a augmenté dans chaque province et territoire.



En 2020, le taux d’affaires de violence déclarées par la police était plus élevé chez les hommes âgés que chez les femmes âgées dans chaque province et territoire, et dans presque toutes les régions métropolitaines de recensement.



De 2000 à 2020, 944 personnes âgées ont été victimes d’homicide au Canada, ce qui représente 7% de toutes les victimes d’homicide au cours de cette période. La grande majorité (88%) de ces homicides ont été résolus par la police.



Le taux d’homicides envers les personnes âgées a augmenté de 2010 à 2020 (+9%), une hausse qui est principalement attribuable aux homicides commis contre les hommes âgés (+28%).

Parmi les femmes âgées qui ont été victimes d’homicide, les deux tiers (67%) ont été tuées par un proche (32%) ou un membre de leur famille (35%), alors qu’une femme âgée sur huit (13%) a été tuée par un étranger.



Les personnes âgées représentent près du cinquième de l’ensemble des Canadiens, et leur proportion au sein de la population continue de croître à mesure que les baby-boomers (c.-à-d. les personnes nées entre 1946 et 1965) vieillissent.



En 2020, le Canada comptait 6,8 millions de personnes de 65 ans et plus, c’est-à-dire 18% de la population totale (Statistique Canada, 2021). En fait, selon les projections démographiques fondées sur un scénario de croissance moyenne, d’ici 2030, plus d’un Canadien sur cinq sera une personne âgée, un chiffre qui passera à 1 sur 4 d’ici 2060.









