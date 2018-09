Article publié le 14/09/2018 à 09:30 | Lu 137 fois Caen : Senior, senior, une appli destinée aux seniors L’entreprise normande Urban Senior, en partenariat avec la ville de Caen dans le Calvados vont lancer le 17 septembre prochain, une application gratuite baptisée « Senior Senior ». Dans la pratique, il s’agit d’une plateforme d’entraide entre seniors dont l’objectif est de favoriser les rencontres et les échanges de services et de lutter contre l’isolement. Intéressant.

Voici une démarche intéressante de la part d’une grande ville française. En effet, Caen va proposer à ses habitants de 55 ans et plus, à partir du 17 septembre prochain, le téléchargement gratuit d’une application baptisée « Senior Senior » qui vise à mettre en relation des personnes par le biais de six thématiques clés : partager un loisir ; faire ses courses ; se déplacer ; le numérique ; le sport et les animaux.



Pour les néophytes en matière de nouvelles technologies, rappelons qu’une application est un petit programme informatique qui se télécharge sur un ordinateur, un smartphone ou une tablette numérique. Pour faire simple, une application est généralement dédiée à une thématique ou une fonction bien précise.



Caen est la première ville de France à développer et à lancer une application sur son territoire, en partenariat avec son Centre communal d’action sociale de la Ville. Le fonctionnement est assez simple : pour utiliser cette application, l’utilisateur doit s’inscrire et préciser s’il choisit d’être « aidant » et/ou « aidé ». Ensuite, il n’aura qu’à consulter en ligne les annonces qui l’intéressent en fonction de ses besoins ou préférences.



Si vous souhaitez trouver quelqu’un pour faire du vélo par exemple, passez une petite annonce pour trouver un partenaire mais vous pouvez également demander à une personne de promener votre chien ou de vous emmener faire des courses. Le champ des possibles est immense, il suffit juste de résider à Caen et d’être senior. Un concept basé sur la géolocalisation qui doit pouvoir s’appliquer à n’importe quelle grande ville dans les mois à venir !



L'application est téléchargeable gratuitement sur les boutiques Google Play et Apple Store.











