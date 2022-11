C'est déjà demain : les gérontechnologies au service des ainés et des aidants On le sait, de nos jours, les nouvelles technologies ont envahi notre quotidien… Et l’univers des seniors et des personnes âgées n’est pas en reste. Ainsi, à l’occasion de la 10ème édition de la Silver Economy Expo, découvrons une sélection de solutions et d’appareils issus des gérontechnologies qui vont permettre de faciliter le quotidien de nos ainés et de leurs aidants. Du 29 au 30 novembre à la Porte de Versailles.







Cela fait déjà une quinzaine d’années que ces produits ont commencé à voir le jour. Un marché embryonnaire au départ mais qui croit chaque année un peu plus avec le vieillissement des populations et, en parallèle, les avancées technologiques.



Bref, ce qui apparaissait comme de la science-fiction ou de l’anticipation hier encore est aujourd’hui devenu réalité.



Du robot connecté qui accompagne les personnes âgées dans leur quotidien aux exosquelettes qui préservent les dos des salariés dans les EHPAD, en passant par des détecteurs automatiques de chutes, des dispositifs utilisant la réalité virtuelle pour réduire la douleur et l’anxiété ou des voyages virtuels, voici un petit tour d’horizon de quelques gérontechnologies qui ont de l’avenir.



Emobot : suivi comportemental et émotionnel en EHPAD, en hôpital ou à domicile, par Intelligence Artificielle. Dispositif de veille comportementale et émotionnelle pour les maisons de retraite, les hôpitaux et le domicile, Emobot aide à identifier les signaux faibles de perturbation du comportement et les signes avant-coureurs de troubles psycho-émotionnels (dépression, démence, anxiété, etc.)



Paro : robot émotionnel d’assistance thérapeutique

Paro permet d’agir sur la communication, l’interaction sociale et les troubles du comportement, ou lors de soins au quotidien. Il doit permettre de diminuer la médication de certains patients. Ce robot est équipé de nombreux moteurs et capteurs qui lui permettent de bouger la tête, cligner des yeux, bouger sa queue et actionner ses deux nageoires.



Buddy : compagnon de vie, gardien, et assistant

Au service du bien-vieillir à domicile ou en établissement, Buddy est un compagnon de vie, un gardien et un assistant. Présence réconfortante et rassurante, sécurité, lien social, stimulation cognitive, divertissement... Nouveautés Buddy : jeux et animations, connexion aux objets connectés de santé pour augmenter, sécuriser et prolonger le maintien à domicile. Doté aussi d’un mode compagnon et stimulation cognitive.



MDsense : radar de détection de chute

Le capteur MDsense est installé sur les murs à l’intérieur du logement. Cette nouvelle génération de capteur permet de détecter une chute immédiatement sans avoir besoin de porter un objet sur soi pour donner l’alerte.



Vayyar Care : technologie avancée de télévigilance

Une fois installé, le dispositif scanne la pièce tel un radar et sait si les personnes sont debout, assises ou allongées. C’est de cette manière que les éventuelles chutes sont identifiées. Mais ces innovations vont plus loin que la détection de chute. Elles permettent aussi de suivre les sorties de lit, les stations au sol prolongées les déplacements dans les différentes pièces.



Exosquelette passif Every

L’exosquelette Every, commercialisé par la société Exofair, assiste pour toutes les tâches de levage de charges lourdes ou de positions contraignantes quand l’utilisateur a le dos penché. L’exosquelette utilise de l’air comprimé manuellement pour apporter une assistance sans moteur ni électricité.



Exosquelette actif Japet.W

L’exosquelette actif Japet.W a été développé par la start-up Japet Medical Devices. Il a été créé pour la rééducation intensive du dos puis son utilisation a été élargie à une approche industrielle pour l’exécution de tâche difficiles. Dans la pratique, il permet de réduire la pénibilité des tâches à fortes contraintes lombaires, de prévenir l'apparition de la lombalgie et de maintenir et favoriser le retour au travail.



Belovia : extenseur électromédical destiné aux professionnels. Ce dispositif médical a pour but de faciliter la pose des bas de contention et de réduire les troubles musculo-squelettiques des soignants avec une utilisation simple.

Article publié le 23/11/2022 à 12:52 | Lu 65 fois