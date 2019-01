Article publié le 30/01/2019 à 04:03 | Lu 92 fois Bordeaux : des reporters seniors donnent leur vision de la ville Depuis quelques mois, un groupe de reporters seniors sillonnent la ville de Bordeaux (Gironde) pour ensuite diffuser sur leur blog, des articles ou des vidéos sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Une bonne idée qui permet aux retraités de s’investir dans la vie de leur ville et de donner leur vision des choses.

On considère souvent, et à raison d’ailleurs, que les seniors ne sont pas suffisamment impliqués -et surtout pas assez reconnus- au sein des grandes villes.



Dans ce contexte, ce projet local qui se tient à Bordeaux depuis quelques mois est intéressant puisqu’il permet à des reporters seniors de sillonner la ville et d’aborder les sujets et les angles qui les intéressent. D’offrir leur point de vue et leur vision des choses.



Tous équipés d'une tablette numérique, ils sont accompagnés et formés tout au long de l'aventure par une équipe de professionnels. Cela donne lieu ensuite, à la rédaction d’articles ou à la mise en ligne de vidéos divers et variés qui vont de l’art au bien-être en passant par les clubs de personnes âgées, le patrimoine, les questions de citoyenneté, le monde associatif, etc.



« Qui mieux que les seniors, peut parler des problèmes des seniors » résume fort justement Alain Juppé, maire de Bordeaux et lui-même seniors puisqu’il est âgé de 73 ans…











